Governo retifica resultado final das fases do concurso da Polícia Penal após decisão judicial

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), publicou nesta terça-feira (7) o Edital nº 096 Sead/Iapen, que retifica o resultado final das 1ª e 2ª fases do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Penal.

A medida cumpre uma decisão judicial emitida no âmbito do Mandado de Segurança nº 1000277-24.2025.8.01.0000, que determinou ajustes na classificação de candidatos. O concurso é regido pelo Edital nº 001/2023 – Sead/Iapen, lançado em junho de 2023, e visa ao provimento de vagas no sistema penitenciário estadual.

Segundo o novo edital, foi publicada a retificação do resultado final da ampla concorrência, incluindo as notas e classificações atualizadas dos participantes que passaram pelas duas primeiras fases do certame. Os demais itens e subitens do edital anterior, de nº 056 Sead/Iapen, de 21 de fevereiro de 2025, permanecem inalterados.

Os candidatos podem conferir o resultado completo no Diário Oficial do Estado ou no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela execução do concurso: www.ibfc.org.br.

Em caso de dúvidas, os concorrentes podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30 (horário do Acre).

O edital é assinado por Paulo Roberto Correia da Silva, secretário de Estado de Administração, e Marcos Frank Costa e Silva, presidente do Iapen.

VEJA A LISTA:

