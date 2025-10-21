Gravação do especial de Roberto Carlos já tem dia e local confirmados

Mais um fim de ano se aproxima e, com ele, temos uma certeza: Roberto Carlos voltará ao ar na TV Globo para apresentar seu tradicional show anual. Apesar de ainda não ter uma data certa para ser transmitido, o Especial Roberto Carlos, exibido há mais de 50 anos na emissora carioca, já tem seus primeiros detalhes acertados – e a coluna Fabia Oliveira te conta em primeira mão.

Mudança

O show que a TV Globo vai exibir este ano será gravado na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A ideia original era que a apresentação ocorresse em um ambiente aberto. Assim, a Secretaria de Turismo da cidade sugeriu o Lago Negro, um dos cartões postais do município gaúcho.

A coluna apurou, no entanto, que isso não irá mais ocorrer. A gravação ainda será realizada em Gramado, mas migrou para um centro de eventos da cidade, que é coberto. O show de Roberto Carlos será realizado no dia 12 de dezembro e fará parte da programação especial de fim de ano da TV Globo, como acontece todos os anos.

O contrato entre o cantor e a emissora carioca venceu em março. Roberto Carlos e a TV Globo conversaram e mostraram suas exigências para que a parceria seguisse, mas as partes finalmente chegaram a um acordo contratual em junho. Assim, o cantor e a emissora carioca fecharam contrato por mais três anos.

Com a saída de Boninho da emissora, Joana Thimoteo estará à frente do espetáculo. Ela assumiu a direção do Gênero Música dos Estúdios Globo. A informação é do jornal O Globo.

Vinheta

Além do Especial Roberto Carlos, a TV Globo exibirá em dezembro sua tradicional vinheta de fim de ano. Os planos do canal é “se aproximar” do público e usar os artistas para gerar o sentimento de “pertencimento”. A coluna teve acesso ao documento que descreve com detalhes como será o vídeo que será exibido pela emissora a partir de dezembro.

“Vamos nos debruçar na nossa capacidade de gerar encontros para mostrar a Globo como um espaço aberto e receptivo, uma grande casa: a casa onde todas as famílias se encontram”, diz o material.

Assim, em 2025 a vinheta de fim de ano da emissora vai começar retratando momentos familiares e caseiros dos artistas. Ainda em suas casas, o elenco começará a cantar a tradicional música. Como de costume, vários famosos vão participar, enquanto as cenas mostram casas e famílias se complementando na letra.

