Grave acidente entre moto e carro deixa mãe e filha feridas em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito deixou mãe e filha feridas na tarde desta terça-feira (21), na Rua Minas Gerais, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Antonieta Freitas da Silva, de 59 anos, e Jamile Cristine de Souza, de 34 anos.

Acidente foi grave/Foto: ContilNet

Segundo informações, as duas seguiam em uma motocicleta modelo Honda Pop 100, no sentido Centro-bairro, quando foram atingidas por um Fiat Argo branco, de placa QRA-4G85, que saía de um posto de combustíveis e fazia uma conversão na via.

Com o impacto, mãe e filha foram arremessadas ao solo e sofreram fraturas e múltiplas escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias ao local. Dona Antonieta sofreu fratura fechada no joelho direito e diversas escoriações, sendo atendida pela equipe da ambulância 07. Já Jamile apresentava suspeita de fratura no pé e recebeu atendimento da equipe da ambulância 05.

As duas foram protocoladas e encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanecem sob cuidados médicos.

A condutora do veículo envolvido permaneceu no local e aguardou a chegada do Batalhão de Trânsito, que realizou o registro da ocorrência e iniciou os procedimentos para apurar as causas do acidente.

