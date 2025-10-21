Grupo acusado de tortura e outros crimes é preso no interior do Acre

Uma ação conjunta entre o Exército Brasileiro, a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de quatro homens neste domingo (19), no município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. Os suspeitos são acusados de tortura, ameaças e posse de entorpecentes. A operação foi deflagrada após denúncias de que moradores da comunidade Triunfo estavam sendo aterrorizados por integrantes de uma facção criminosa.

Entre os presos está Moisés, apontado como uma das lideranças da organização criminosa que atua na região. Segundo as investigações, o grupo praticou uma sessão de tortura, conhecida no meio criminoso como “disciplina”, contra um morador acusado de pequenos furtos na comunidade.

Após o crime, os suspeitos tentaram fugir de barco em direção à sede do município. No entanto, foram interceptados pelas forças de segurança na altura da localidade Oriente, em uma operação fluvial organizada especialmente para o caso.

“A vítima os reconheceu como os autores que participaram dessa tortura e dessas ameaças ali na comunidade. Um dos conduzidos é uma das lideranças de uma organização criminosa na região de Marechal Thaumaturgo, que agora foi retirada de circulação”, afirmou o major Abraão, comandante da Polícia Militar no Vale do Juruá.

Durante a abordagem, um dos detidos foi flagrado com quatro invólucros de skunk, uma variação mais potente da maconha. Ele negou envolvimento com o grupo e foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Os demais permanecem presos.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, responsável pela investigação, embora a vítima tenha inicialmente tentado mudar a versão dos fatos, as provas reunidas e as lesões visíveis nas costas do homem confirmaram o crime de tortura.

“Três dos conduzidos confessaram o crime. As evidências foram suficientes para confirmar o ato de tortura”, destacou o delegado.

Os três acusados seguem à disposição da Justiça e devem passar por audiência de custódia nesta terça-feira (21).