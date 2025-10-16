Herói: homem escala prédio e salva criança pendurada no 8º andar

Um ato de coragem e humanidade comoveu o Cazaquistão nesta semana. O trabalhador Sabit Shontakbaev, de 37 anos, salvou uma criança de 3 anos que estava pendurada na janela do 8º andar de um prédio residencial em Nursultan, capital do país.

Segundo a imprensa local, Sabit estava a caminho do trabalho quando percebeu uma multidão reunida em frente ao edifício, olhando para o alto. Ao notar a menina em perigo, ele não hesitou: subiu pela fachada do prédio e conseguiu alcançar a criança, puxando-a em segurança antes que ela caísse.

Ação rápida e final feliz

A pequena estava sozinha em casa e havia se pendurado na janela momentos antes. Moradores chegaram a acionar equipes de emergência, mas Sabit foi mais rápido que o resgate oficial.

O vídeo do salvamento — que mostra o homem escalando com calma e precisão até a janela — viralizou nas redes sociais e foi amplamente divulgado por veículos de comunicação internacionais.

Após o resgate, a criança foi entregue ilesa às autoridades locais.

Reconhecimento e medalha de coragem

O gesto heroico rendeu a Sabit o reconhecimento do governo do Cazaquistão. O vice-primeiro-ministro de Situações de Emergência, Major General Kulshimbayev, condecorou o homem com a medalha de “Coragem em Situações de Emergência”, honraria concedida a cidadãos que realizam atos de bravura.

“Eu só fiz o que qualquer pai faria. Não podia ficar parado vendo uma criança cair”, declarou Sabit à imprensa.

📹 Veja o vídeo do momento:

Fonte: BBC, Daily Mail e G1

✍️ Redigido por ContilNet