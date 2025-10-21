Homem com mandado de prisão é capturado no centro de Cruzeiro do Sul durante operação

Um homem de 38 anos foi preso no último sábado (19) durante a Operação Cidade Tranquila, deflagrada pela Polícia Militar do Acre no município de Cruzeiro do Sul. A ação aconteceu na área central da cidade, nas proximidades da creche Osvaldo Lima, e resultou na recuperação de objetos furtados e na prisão de um foragido da Justiça.

De acordo com o comandante da PM no Vale do Juruá, Abraão Silva, os policiais abordaram o suspeito após notarem sua atitude suspeita na Avenida Rodrigues Alves. Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele uma bolsa contendo cosméticos e produtos de perfumaria, além de uma faca e uma chave de motocicleta, itens frequentemente associados à prática de furtos.

Logo após a abordagem, um cidadão reconheceu os objetos como seus, afirmando que sua motocicleta havia sido arrombada momentos antes. Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante.

Ao consultar o sistema de segurança pública, os policiais descobriram que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto, inclusive por crime de receptação, conforme o Art. 180 do Código Penal, que trata da aquisição ou posse de itens provenientes de crime.

“Essa ação não só garantiu a devolução de pertences às vítimas, como também tirou de circulação um indivíduo com antecedentes criminais relevantes. Estamos intensificando o policiamento para garantir a segurança na área comercial e central da cidade”, destacou o comandante Abraão Silva.

A Operação Cidade Tranquila tem como objetivo aumentar a sensação de segurança da população, com ações preventivas e ostensivas nas regiões com maior incidência de crimes patrimoniais e tráfico de drogas.

O preso foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.