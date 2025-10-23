23/10/2025
Homem condenado a 17 anos de prisão é surpreendido pela PM circulando livremente em Rio Branco

Manoel Santiago foi sentenciado a cumprir 17 anos, 0 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado

Uma ação rápida da Força Tática do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na prisão de Manoel Santiago Pereira, de 34 anos, condenado a mais de 17 anos de prisão. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (23), na Rua Major Mendonça, região do bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Momento da prisão/Foto: ContilNet

Durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram o suspeito em via pública. Ao consultar o sistema, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido no dia 21 de outubro de 2025 pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Rio Branco (TJAC).

Manoel Santiago foi sentenciado a cumprir 17 anos, 0 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, pelos crimes previstos no Código Penal (Lei nº 2.848) e na Lei nº 10.826, que trata do Estatuto do Desarmamento.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos de praxe e, em seguida, deverá ser transferido ao sistema prisional para cumprimento da pena.

