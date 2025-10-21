21/10/2025
Homem finge ser policial militar, ameaça vítima e acaba preso no interior do Acre

Criminoso usava fotos de um morador do Maranhão e confessou o crime durante depoimento

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (20) no município de Rodrigues Alves, interior do Acre, após se passar por policial militar e enviar mensagens ameaçadoras a uma vítima. De acordo com a Polícia Civil, ele responderá pelos crimes de ameaça, perseguição, injúria e falsa identidade.

O suspeito, que já possui antecedentes por estelionato, utilizava fotos de um morador do Maranhão para se apresentar como integrante da ROTAM de Cruzeiro do Sul. As ações criminosas começaram no último sábado (18) e se intensificaram dois dias depois, quando o homem enviou, via WhatsApp, uma foto da residência da vítima, aumentando o clima de intimidação.

/Foto: Reprodução

Assustada, a vítima procurou a Delegacia de Rodrigues Alves e apresentou provas das mensagens e ameaças recebidas. A equipe investigativa identificou o autor com base na voz, histórico criminal e outros elementos que confirmaram sua participação. Durante o depoimento, o homem confessou os crimes.

Ele foi autuado em flagrante e teve fiança fixada em R$ 10 mil, valor que não foi pago. O suspeito permanece preso e deve ser apresentado em audiência de custódia.

O delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, alertou que outras pessoas podem ter sido vítimas do mesmo criminoso e reforçou a importância de registrar boletins de ocorrência. “Esses registros são fundamentais para responsabilizar o autor e evitar que ele volte a agir”, destacou o delegado.

