Homem que protagonizou perseguição em Rio Branco fez disparos em frente à casa da namorada antes de ser preso

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (7) após realizar disparos em frente à residência da namorada, no bairro Tucumã, em Rio Branco. A ocorrência mobilizou o 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM).

Segundo informações policiais, ele tem 43 anos e estava alterado após uma discussão com a companheira e efetuou três disparos com uma pistola calibre .380, direcionados para cima.

Após o episódio, as autoridades iniciaram um acompanhamento pelas ruas da cidade. Cerca de quatro a cinco viaturas participaram da ação, que terminou quando o suspeito foi encurralado em uma rua sem saída. Ele dirigia uma caminhonete S-10, que estava alugada para um órgão público.

De acordo com a polícia, o homem aparentava estar embriagado e se recusou a realizar o teste do etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a arma apreendida.

As autoridades confirmaram que ele possui apenas a posse legal da arma de fogo.