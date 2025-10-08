08/10/2025
Homem que protagonizou perseguição em Rio Branco fez disparos em frente à casa da namorada antes de ser preso

As autoridades confirmaram que ele possui apenas a posse legal da arma de fogo

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (7) após realizar disparos em frente à residência da namorada, no bairro Tucumã, em Rio Branco. A ocorrência mobilizou o 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM).

Ele foi encaminhado à Defla/Foto: ContilNet

Segundo informações policiais,  ele tem 43 anos e estava alterado após uma discussão com a companheira e efetuou três disparos com uma pistola calibre .380, direcionados para cima.

VEJA: VÍDEO: caminhonete em fuga é perseguida por cinco viaturas da PM em Rio Branco

Após o episódio, as autoridades iniciaram um acompanhamento pelas ruas da cidade. Cerca de quatro a cinco viaturas participaram da ação, que terminou quando o suspeito foi encurralado em uma rua sem saída. Ele dirigia uma caminhonete S-10, que estava alugada para um órgão público.

Veículo estava alugado para um órgão público/Foto: ContilNet

De acordo com a polícia, o homem aparentava estar embriagado e se recusou a realizar o teste do etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a arma apreendida.

Acusado estava armado e efetuou disparos após uma briga com a namorada/Foto: ContilNet

As autoridades confirmaram que ele possui apenas a posse legal da arma de fogo.

