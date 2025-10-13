Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento

Um pedido de casamento no estilo Disney/Pixar com toque tecnológico encantou a internet. Marcelo Coelho surpreendeu a namorada, Jéssica Uinny, ao transformar a história do casal em um trailer animado criado com inteligência artificial, terminando com a clássica pergunta: “Quer casar comigo?”.

O vídeo, postado por Jess em seu perfil do TikTok (@j.uinny), rapidamente viralizou, ultrapassando 2,9 milhões de visualizações, somando 619 mil curtidas, 10 mil comentários e 84 mil compartilhamentos até esta segunda-feira (13). No Instagram, o clipe também já conta com mais de 400 mil curtidas.

A animação começa com a tradicional introdução dos filmes da Disney/Pixar, narrando: “Assim como a maioria das pessoas, ela é uma sonhadora.” As cenas retratam momentos do dia a dia da protagonista, inspirada em Jess, e a jovem se reconhece nas situações mostradas. Em determinado momento, ela comenta surpresa: “Nossa vida, ela parece eu”, e entre risos acrescenta: “Ai, vida, sou eu?”.

Na sequência, a trilha sonora muda para uma música com o refrão “She said yes, she said yes”. O clipe então corta para a cena real: o casal sentado no sofá de casa, com Marcelo segurando a caixinha do anel, enquanto Jess não consegue conter as lágrimas diante do pedido.

O vídeo rapidamente conquistou os internautas, sendo compartilhado como exemplo de criatividade e romance moderno, unindo tecnologia e emoção em um gesto inesquecível.