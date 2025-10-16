Homens que ‘aterrorizavam’ comerciantes no interior do Acre são presos pela polícia

A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, nesta quarta-feira (15), dois mandados de prisão preventiva contra jovens suspeitos de integrar um grupo responsável por uma série de assaltos a estabelecimentos comerciais em Xapuri. A ação foi conduzida pelos investigadores da unidade local, após semanas de apuração que resultaram na identificação dos envolvidos.

Segundo o inquérito, os criminosos agiam armados, rendendo comerciantes e levando o dinheiro dos caixas. O trabalho investigativo permitiu identificar três suspeitos: R.R. da S., de 20 anos; A.L. de O., de 18; e J. da S. F., de 25, todos moradores de Xapuri.

Com base nas provas reunidas, o delegado Luccas Vianna solicitou à Justiça a prisão dos três investigados, e o pedido foi aceito pelo Judiciário. O primeiro a ser preso, R.R. da S., foi surpreendido dentro do fórum de Xapuri, enquanto participava de uma audiência por violência doméstica. Logo depois, A.L. de O. foi detido em frente à sua residência. O terceiro suspeito, J. da S. F., já se encontra no Presídio Estadual de Rio Branco, onde cumpre pena por outros crimes — e também responderá pelo roubo investigado.

O delegado destacou o empenho da equipe na resolução dos casos. “O resultado dessas prisões é fruto de um trabalho técnico, detalhado e contínuo. Nossa equipe se manteve firme até identificar e responsabilizar todos os envolvidos. A Polícia Civil seguirá vigilante e comprometida com a segurança dos moradores de Xapuri”, afirmou Vianna.