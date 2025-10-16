16/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos

Homens que ‘aterrorizavam’ comerciantes no interior do Acre são presos pela polícia

Mandados de prisão foram cumpridos nesta quarta (15) contra jovens suspeitos de assaltos a estabelecimentos comerciais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, nesta quarta-feira (15), dois mandados de prisão preventiva contra jovens suspeitos de integrar um grupo responsável por uma série de assaltos a estabelecimentos comerciais em Xapuri. A ação foi conduzida pelos investigadores da unidade local, após semanas de apuração que resultaram na identificação dos envolvidos.

Mandados de prisão foram cumpridos nesta quarta (15) contra jovens suspeitos de assaltos a estabelecimentos comerciais/Foto: Cedida

Segundo o inquérito, os criminosos agiam armados, rendendo comerciantes e levando o dinheiro dos caixas. O trabalho investigativo permitiu identificar três suspeitos: R.R. da S., de 20 anos; A.L. de O., de 18; e J. da S. F., de 25, todos moradores de Xapuri.

Com base nas provas reunidas, o delegado Luccas Vianna solicitou à Justiça a prisão dos três investigados, e o pedido foi aceito pelo Judiciário. O primeiro a ser preso, R.R. da S., foi surpreendido dentro do fórum de Xapuri, enquanto participava de uma audiência por violência doméstica. Logo depois, A.L. de O. foi detido em frente à sua residência. O terceiro suspeito, J. da S. F., já se encontra no Presídio Estadual de Rio Branco, onde cumpre pena por outros crimes — e também responderá pelo roubo investigado.

Delegado Luccas Vianna pediu as prisões após reunir provas que ligam os suspeitos aos roubos/Foto: Cedida

O delegado destacou o empenho da equipe na resolução dos casos. “O resultado dessas prisões é fruto de um trabalho técnico, detalhado e contínuo. Nossa equipe se manteve firme até identificar e responsabilizar todos os envolvidos. A Polícia Civil seguirá vigilante e comprometida com a segurança dos moradores de Xapuri”, afirmou Vianna.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost