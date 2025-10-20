20/10/2025
Hortência, a Rainha do Basquete, ministra palestra em Sena Madureira no próximo dia 30

Campeã mundial em 1994 — há 31 anos — e maior pontuadora da história da Seleção Brasileira, Hortência é considerada uma das maiores atletas da história do esporte nacional

Ícone do basquete brasileiro e mundial, a ex-jogadora Hortência Marcari estará em Sena Madureira no próximo dia 30 de outubro. O evento é promovido pelo Governo do Acre, por meio da Segov, atendendo a uma determinação do governador Gladson Cameli.

Hortência Marcari/Foto: Reprodução

Durante sua passagem pelo município, Hortência ministrará a palestra “Lições de uma vida: Estratégias, valores e atitude de uma campeã”, que será realizada na Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli. A participação é gratuita.

Campeã mundial em 1994 — há 31 anos — e maior pontuadora da história da Seleção Brasileira, Hortência é considerada uma das maiores atletas da história do esporte nacional.

Além da palestra principal, o evento contará com oficinas temáticas, como “Comunique para liderar”, “Acredite em você – fábrica de ideias” e “Faça sua renda acontecer”. Ao final das atividades, os participantes receberão certificados de participação.

