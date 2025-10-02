Hungria teria se intoxicado por metanol após consumir vodka comprada em distribuidora

O cantor de rap Gustavo da Hungria, mais conhecido como Hungria Hip Hop, foi internado às pressas na manhã desta quinta-feira (2/10) no Hospital DF Star, no Distrito Federal, após apresentar sintomas de intoxicação que levantam suspeita de consumo de metanol. A equipe do artista confirmou que a bebida ingerida pelo cantor havia sido comprada em uma distribuidora e consumida em confraternização com amigos.

De acordo com o boletim médico do hospital, Hungria apresenta cefaleia intensa, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. A unidade de saúde informou que ele já recebeu atendimento especializado e segue em investigação para definir a origem exata da intoxicação. Até o momento, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) não confirmou outros casos semelhantes na capital.

A assessoria do cantor afirmou que os shows previstos para o final de semana, incluindo apresentação em Ribeirão das Neves (MG), foram remarcados por orientação médica, preservando a saúde do artista. “O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento”, declarou a equipe.

O episódio chama atenção para os riscos do consumo de bebidas adquiridas fora do comércio formal, especialmente quando consumidas em situações de confraternização. A investigação sobre a origem da bebida consumida por Hungria continua em paralelo ao acompanhamento médico do cantor.