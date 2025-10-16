Hyundai Acre lança Esquenta Black Friday: um mês inteiro de ofertas especiais e carros com taxa zero

A Hyundai Acre deu a largada em uma das campanhas mais aguardadas do ano: o Esquenta Black Friday. A concessionária preparou um mês inteiro de ofertas exclusivas para quem sonha em sair de carro novo ainda em 2025, com condições especiais de compra e vantagens que prometem movimentar o mercado automotivo acreano.

Entre os modelos em destaque estão o HB20 Comfort, o HB20 Sedan , o Creta Comfort e o novo Kona Híbrido — opções que unem tecnologia, segurança, design moderno e eficiência energética. O grande diferencial da campanha é a taxa zero de financiamento e os super bônus de fábrica, além da supervalorização do veículo usado na troca.

Segundo Nayara Serra, consultora de vendas da Hyundai , o momento é ideal para quem quer investir em um carro novo com as melhores condições do ano.

“A campanha Esquenta Black Friday dá benefícios que normalmente só aparecem no fim de novembro. Estamos oferecendo condições realmente únicas, para que nossos clientes possam realizar o sonho do carro novo”, destacou Nayara.

A concessionária amplia ainda mais o leque de opções da marca, garantindo segurança, qualidade e confiança, ao oferecer 5 anos de garantia sem limite de quilometragem em todos os veículos e o pagamento da primeiro parcela previsto para daqui 120 dias, ou seja, fevereiro de 2026.

O Esquenta Black Friday já está disponível na Hyundai Acre, e as ofertas são por tempo limitado. A recomendação é aproveitar enquanto as condições especiais continuam valendo.