Iasmyne Sampaio se prepara para casamento civil e experimenta vestidos; veja vídeo

Influenciadora acreana, que acaba de se mudar para sua nova casa, se prepara para oficializar a união com o biomédico daqui a uma semana e meia

A influenciadora acreana Iasmyne Sampaio compartilhou com os seguidores, nesta segunda-feira (20), um momento especial dos preparativos para o seu casamento civil com Ricardo Muller. Ela foi a uma loja local experimentar vestidos e mostrou um dos modelos escolhidos, mas deixou o público curioso ao não revelar qual será o eleito para o grande dia.

Iasmyne Sampaio experimenta vestido em loja local e deixa em suspense qual será o escolhido para o casamento civil com Ricardo Muller/Foto: Reprodução

Segundo Iasmyne, a cerimônia civil está marcada para acontecer daqui a uma semana e meia. O casal vive uma nova fase, após a influenciadora concluir a mudança para sua casa nova, que estava em construção.

Amigos e seguidores celebraram a novidade e desejaram felicidades ao casal nesta nova etapa da vida.

Veja o vídeo:

