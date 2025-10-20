Iasmyne Sampaio se prepara para casamento civil e experimenta vestidos; veja vídeo

A influenciadora acreana Iasmyne Sampaio compartilhou com os seguidores, nesta segunda-feira (20), um momento especial dos preparativos para o seu casamento civil com Ricardo Muller. Ela foi a uma loja local experimentar vestidos e mostrou um dos modelos escolhidos, mas deixou o público curioso ao não revelar qual será o eleito para o grande dia.

Segundo Iasmyne, a cerimônia civil está marcada para acontecer daqui a uma semana e meia. O casal vive uma nova fase, após a influenciadora concluir a mudança para sua casa nova, que estava em construção.

Amigos e seguidores celebraram a novidade e desejaram felicidades ao casal nesta nova etapa da vida.

Veja o vídeo: