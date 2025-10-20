Ibama autoriza Petrobras a perfurar poço na Foz do Amazonas a 21 dias da COP30

Faltando apenas 21 dias para o início da COP30 em Belém, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedeu à Petrobras a licença para perfuração de um poço de petróleo em alto-mar, localizado no bloco 59 da Bacia da Foz do Amazonas: uma área reconhecida por sua extrema sensibilidade ambiental e rica biodiversidade.

No documento de autorização consta a assinatura do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. A emissão ocorreu nesta segunda-feira, 20, pouco depois do meio-dia, levantando questionamentos sobre o alinhamento da medida com os compromissos ambientais que deverão ser discutidos durante a conferência climática.

A decisão reacende o debate entre os interesses econômicos da exploração de petróleo e a urgência da preservação ambiental, especialmente num momento em que o Brasil se prepara para sediar um dos mais importantes eventos sobre mudanças climáticas do planeta.