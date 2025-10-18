Idosa de 73 anos capota carro após ser atingida em cruzamento de Rio Branco; veja o momento

Maria Aldiene Peres, de 73 anos, ficou ferida após o carro que dirigia capotar em um acidente de trânsito ocorrido na manhã deste sábado (18), no cruzamento das ruas Jabuticaba e Vera Cruz, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, a idosa seguia no sentido Centro–bairro quando o motorista de uma Fiorino avançou a preferencial e atingiu o CrossFox conduzido por ela. Com o impacto, o veículo de Maria acabou capotando.

Populares que presenciaram o acidente correram para ajudar a vítima, conseguiram retirá-la do carro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico prestou os primeiros atendimentos e a encaminhou ao hospital da Unimed.

De acordo com informações médicas, Maria sofreu escoriações leves e não corre risco de morrer.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. As causas do acidente serão apuradas.

📹 Veja o vídeo do momento do acidente: