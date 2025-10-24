24/10/2025
Idosa é atropelada por motociclista ao tentar atravessar a rua em Rio Branco

A idosa tentava atravessar a via quando foi surpreendida por uma motocicleta que seguia no sentido bairro-centro

A idosa Socorro Alves Ferreira, de 63 anos, ficou ferida após ser atropelada por um motociclista na tarde desta sexta-feira (24), na Estrada Jarbas Passarinho, nas proximidades de um supermercado, no bairro Placas, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, a idosa tentava atravessar a via quando foi surpreendida por uma motocicleta que seguia no sentido bairro-centro.

Idosa sendo socorrida pelos paramédicos/Foto: ContilNet

Com o impacto, Socorro foi arremessada ao chão, sofreu um corte no pé e reclamou de fortes dores na região da coluna. O condutor da moto, que não teve o nome divulgado, sofreu escoriações leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, isolou a área para os trabalhos da perícia técnica. Em seguida, um boletim de acidente de trânsito foi registrado para apuração das circunstâncias do caso.

