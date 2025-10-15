Idoso ameaça passageiros com canivete em ônibus após cobrar ajuda por “terem feito o L”

Um homem de 66 anos foi detido na última quarta-feira (4) após ameaçar passageiros de um ônibus com um canivete, causando tumulto dentro do coletivo em Salvador (BA).

Segundo a Polícia Civil, o incidente ocorreu em um ônibus da linha Barra x Lapa, na região dos Barris. Testemunhas relataram que um passageiro pedia dinheiro aos demais quando o idoso se irritou, começou a xingar todos e exigiu que ajudassem o homem, alegando que “tinham feito o L”, expressão relacionada à campanha presidencial de 2022 do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

Uma passageira contou ao site Alô Juca que o idoso chamou todos os presentes de ladrões e que, durante a confusão, sacou o canivete. O homem também proferiu xingamentos contra um repórter que cobria a ocorrência, como é possível ver em um vídeo compartilhado nas redes sociais, em que ele aparece irritado antes de ser contido por policiais.

O motorista do ônibus desviou a rota e parou em frente a uma delegacia, permitindo que o idoso fosse retirado do veículo pelos policiais e conduzido à Central de Flagrantes. Lá, ele prestou depoimento, junto com o motorista e passageiros do coletivo.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), documento que registra ocorrências de menor relevância, cuja pena máxima é de até dois anos de prisão ou multa.

Veja vídeo: