Ifac realiza reformas no campus Xapuri no valor de R$ 1,6 milhão para melhorar infraestrutura

Obras financiadas com recursos próprios visam garantir segurança, acessibilidade e um ambiente mais acolhedor para a comunidade acadêmica; conclusão está prevista para maio de 2026

O campus Xapuri do Instituto Federal do Acre (Ifac) está passando por reformas que buscam requalificar sua infraestrutura predial, melhorar a acessibilidade, garantir a segurança elétrica e hidráulica e proporcionar um ambiente mais saudável e acolhedor para alunos, professores e servidores. A obra tem investimento de R$ 1.615.600,33 provenientes de recursos próprios do campus e da Reitoria.

Segundo informações da Pró-reitoria de Administração (Proad), através da Diretoria de Obras e Infraestrutura (Diroi), os serviços contemplam a reconstrução do muro perimetral, recuperação do estacionamento, substituição de telhas, portas e janelas, adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, assentamento de revestimentos cerâmicos nas salas de aula, além de pintura geral.

Reforma_campus Xapuri_ (3).JPG  Reforma_campus Xapuri_ (5).JPG

As salas de aula, principal foco da reforma, passarão pelas maiores intervenções, sem ampliação de espaços, mas com significativa readequação. Após a conclusão, os blocos administrativos, de ensino e biblioteca contarão com nova cobertura e visual renovado.

As obras tiveram início em agosto de 2025 e devem ser concluídas até maio de 2026. Parte dos serviços já foi executada, incluindo substituição de telhas, pintura de alguns ambientes, intervenções elétricas e início da demolição do muro antigo. Também foi iniciada a remoção das esquadrias das salas de aula para substituição.

Na reforma em andamento ainda não é possível atender todas as necessidades do campus, entretanto, encontra-se em planejamento na Diroi, para o próximo exercício uma segunda etapa de reforma com intuito de atender os ambientes e demandas não contemplados.

Desafios e impacto no ensino – O diretor-geral do campus Xapuri, Sérgio Luiz Pereira Nunes, destacou que a reforma é fruto do empenho conjunto do campus e da Reitoria, e que os benefícios irão muito além da estética: “Esta reforma resultará na otimização de espaços, na segurança da rede elétrica e também hidráulica. Impactará significativamente o processo de ensino-aprendizagem, ao proporcionar um ambiente de aprendizagem seguro e saudável, tratando da questão da acessibilidade e da inclusão, e com tudo isso, combatendo a evasão escolar”.

Reforma_campus Xapuri_ (1).JPG  Reforma_campus Xapuri_ (4).JPG

De acordo com o gestor, um dos principais desafios da reforma tem sido manter o calendário acadêmico e a qualidade das aulas durante as obras. “É um grande desafio adequar as salas de aula a espaços alternativos, o que exige uma sinergia muito grande entre as equipes de ensino e administração. Mas temos a certeza de que, ao final, teremos um campus muito mais harmonioso e com melhor qualidade de vida para todos”.

Reitor destaca compromisso – Para o reitor do Ifac, Fábio Storch, o investimento na reforma do Campus Xapuri reafirma o compromisso institucional com uma educação pública de qualidade, gratuita e inclusiva. “Estamos trabalhando para fortalecer a infraestrutura dos nossos campi porque entendemos que um ambiente adequado e acolhedor contribui diretamente para o sucesso dos nossos estudantes e para a valorização de toda a comunidade acadêmica”.

A obra, segundo o reitor, representa o respeito pelos servidores, estudantes e pela comunidade local que confia no Ifac como agente de transformação social. “O investimento reflete, portanto, não apenas uma melhoria estrutural, mas também uma visão estratégica voltada à permanência e êxito dos estudantes, ao fortalecimento do ensino e à valorização do papel do Ifac na região” destacou.

(Com informações da Diroi e fotos de Devanir Araújo)

