Indígena é baleado acidentalmente enquanto limpava arma em aldeia no Acre

Um acidente com arma de fogo deixou o indígena Genilson Kaxinawá, de 20 anos, gravemente ferido na manhã desta terça-feira (14), na aldeia Fortaleza, localizada na região do Alto Purus, município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

De acordo com informações, o jovem estava limpando uma espingarda quando ocorreu um disparo acidental, atingindo-o e causando um ferimento grave. Logo após o incidente, moradores da comunidade acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e solicitaram apoio do helicóptero da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para realizar o resgate.

Genilson foi encaminhado de helicóptero até Rio Branco, onde deu entrada no Pronto-Socorro para passar por cirurgia. Conforme boletim médico, o estado de saúde dele é estável.