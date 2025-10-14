14/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Indígena é baleado acidentalmente enquanto limpava arma em aldeia no Acre

Genilson foi encaminhado de helicóptero até Rio Branco, onde deu entrada no Pronto-Socorro para passar por cirurgia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um acidente com arma de fogo deixou o indígena Genilson Kaxinawá, de 20 anos, gravemente ferido na manhã desta terça-feira (14), na aldeia Fortaleza, localizada na região do Alto Purus, município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Genilson deu entrada no Pronto Socorro/Foto: Reprodução

De acordo com informações, o jovem estava limpando uma espingarda quando ocorreu um disparo acidental, atingindo-o e causando um ferimento grave. Logo após o incidente, moradores da comunidade acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e solicitaram apoio do helicóptero da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para realizar o resgate.

Genilson foi encaminhado de helicóptero até Rio Branco, onde deu entrada no Pronto-Socorro para passar por cirurgia. Conforme boletim médico, o estado de saúde dele é estável.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost