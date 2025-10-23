Indígenas retiram corpo de venezuelano do local do crime para sepultamento tradicional; VÍDEO

O corpo do venezuelano Júlio Rafael Ramos Navas, de 21 anos, vítima de homicídio por arma de fogo, foi retirado do local do crime por indígenas que decidiram realizar o sepultamento conforme os costumes tradicionais da comunidade. O caso ocorreu na zona rural de Assis Brasil, no interior do Acre, e foi registrado em vídeo.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) percorreu cerca de 190 quilômetros até a área onde o crime ocorreu para resgatar o corpo, mas encontrou apenas marcas de sangue. A suspeita inicial era de que o corpo tivesse sido levado para uma região de difícil acesso, possivelmente próxima à fronteira com Sena Madureira.

O delegado regional do Alto Acre, Erick Maciel, comunicou o caso ao alto comando da Segurança Pública do Estado e solicitou apoio aéreo para auxiliar nas buscas.

Na manhã desta quinta-feira (23), um novo vídeo confirmou que o corpo havia sido realmente levado pelos indígenas e estava sendo preparado para o sepultamento em uma comunidade localizada dentro do seringal Icuriã, a aproximadamente 75 quilômetros de Assis Brasil.

Segundo o delegado, a ocorrência foi repassada à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que deve enviar uma equipe à região nesta sexta-feira (24) para recuperar o corpo e encaminhá-lo ao IML de Rio Branco, onde serão realizados os exames periciais.

Ainda não há confirmação se o vídeo divulgado nas redes sociais foi gravado no dia do crime, na terça-feira (21), ou nesta quinta-feira (23). A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do homicídio.

Veja o vídeo: