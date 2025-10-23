23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Indígenas retiram corpo de venezuelano do local do crime para sepultamento tradicional; VÍDEO

O caso ocorreu na zona rural de Assis Brasil, no interior do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O corpo do venezuelano Júlio Rafael Ramos Navas, de 21 anos, vítima de homicídio por arma de fogo, foi retirado do local do crime por indígenas que decidiram realizar o sepultamento conforme os costumes tradicionais da comunidade. O caso ocorreu na zona rural de Assis Brasil, no interior do Acre, e foi registrado em vídeo.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) percorreu cerca de 190 quilômetros até a área onde o crime ocorreu para resgatar o corpo, mas encontrou apenas marcas de sangue. A suspeita inicial era de que o corpo tivesse sido levado para uma região de difícil acesso, possivelmente próxima à fronteira com Sena Madureira.

Corpo do venezuelano Júlio Rafael Ramos Naval/Foto: Reprodução

O delegado regional do Alto Acre, Erick Maciel, comunicou o caso ao alto comando da Segurança Pública do Estado e solicitou apoio aéreo para auxiliar nas buscas.

Na manhã desta quinta-feira (23), um novo vídeo confirmou que o corpo havia sido realmente levado pelos indígenas e estava sendo preparado para o sepultamento em uma comunidade localizada dentro do seringal Icuriã, a aproximadamente 75 quilômetros de Assis Brasil.

Segundo o delegado, a ocorrência foi repassada à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que deve enviar uma equipe à região nesta sexta-feira (24) para recuperar o corpo e encaminhá-lo ao IML de Rio Branco, onde serão realizados os exames periciais.

Ainda não há confirmação se o vídeo divulgado nas redes sociais foi gravado no dia do crime, na terça-feira (21), ou nesta quinta-feira (23). A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do homicídio.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost