Influencer afirma ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia e divulga conversas

Chulipa relata encontro com Carlinhos Maia em hotel e compartilha prints de conversas íntimas nas redes sociais

O influenciador digital Chulipa, que ganhou popularidade com vídeos de humor nas redes sociais, fez uma revelação inesperada sobre seu passado.

Em um vídeo divulgado no Instagram, ele afirmou ter perdido a virgindade com o também influenciador Carlinhos Maia há três anos/Foto: Reprodução

Em um vídeo divulgado no Instagram, ele afirmou ter perdido a virgindade com o também influenciador Carlinhos Maia há três anos, período em que o humorista era casado com Lucas Guimarães.

O mineiro contou que o encontro aconteceu após uma festa, organizada pelo próprio Carlinhos, e disse ter se sentido usado após o episódio.

O relato de Chulipa

“Estou contando não por fama, porque já sou um cara conhecido, e sim porque estava preso em mim. E o Carlinhos está largado agora. Se eu soubesse que aconteceria isso, nunca teria ido naquele hotel”, afirmou o influenciador, explicando que decidiu falar sobre o caso porque não conseguia mais guardar a situação em silêncio.

Chulipa relatou que, naquela noite, levou um presente para o apresentador, como forma de gratidão pelo convite ao evento, e garantiu não ter segundas intenções com o então companheiro de Lucas Guimarães.

No entanto, segundo ele, o clima mudou rapidamente. “Nós ficamos conversando por uns cinco minutos, e, de repente, o Carlinhos Maia se levantou da cadeira, me agarrou e me beijou. Não esperava aquela reação, fiquei em choque. Aí ele me jogou na cama e acabou rolando. Começamos a ficar, e ele queria o meu cabaço, mas eu nunca tinha liberado para ninguém”, contou.

“Fiquei machucado”

O influenciador disse ainda que o momento foi marcante e difícil para ele. “Nesse dia eu até chorei, porque era enorme, acabou comigo. Estou contando porque é uma coisa que está presa dentro de mim há três anos. Só liberei porque ele pediu muito, fiquei machucado”, completou.

Chulipa também exibiu capturas de tela de uma suposta conversa entre ele e Carlinhos Maia no direct do Instagram, trocada após o encontro.

Expôs conversas íntimas

Em uma das mensagens, Maia teria escrito: “Já tenho uma vida, mas nossa parada é legal, sem compromisso. Você sabe disso. Seu c*zinho tem dono”, diz a mensagem que teria sido enviada por Maia.

Por fim, o humorista lamentou o envolvimento com o empresário e criador de conteúdo, afirmando que se arrependeu de ter ficado com ele durante o casamento com Lucas Guimarães.

“Continuamos conversando pelo Instagram por um ou dois dias, depois nunca mais ele me mandou mensagem. Eu me senti muito usado, porque o intuito dele me chamar para hotel era acabar com meu cabaço”, finalizou dizendo.

