Ingressos para palestras do pastor Deive Leonardo no Acre chegam a custar quase R$ 200

Deive Leonardo se apresenta em Rio Branco e Cruzeiro do Sul nos dias 30 e 31 de outubro

O conferencista e escritor Deive Leonardo, um dos nomes mais influentes do Brasil quando o assunto é fé e motivação, estará no Acre nos próximos dias 30 e 31 de outubro. As apresentações acontecerão em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, prometendo noites marcadas por mensagens de inspiração e espiritualidade.

A organização do evento informou que as vendas dos ingressos começaram no último dia 20 de outubro, por meio do site oficial do conferencista. Os valores variam de R$ 90 a R$ 180, de acordo com o setor escolhido.

Deive Leonardo se apresenta em Rio Branco e Cruzeiro do Sul nos dias 30 e 31 de outubro/Reprodução

Com forte presença nas redes sociais e uma carreira consolidada no campo da comunicação cristã, Deive Leonardo já impactou milhares de pessoas em todo o país com suas pregações e palestras, que unem fé, emoção e motivação pessoal.

A expectativa é de que as apresentações no Acre reúnam um público expressivo, formado por fiéis de diferentes denominações evangélicas, transformando os eventos em verdadeiros encontros de renovação espiritual e reflexão sobre propósito e esperança.

