Inscrições para o vestibular de Medicina da Ufac começam nesta semana; SAIBA TUDO!

A Universidade Federal do Acre (Ufac) inicia nesta quarta-feira (22) as inscrições para o vestibular de Medicina. O prazo segue até o dia 10 de novembro e o procedimento deve ser feito exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O edital, publicado na última sexta-feira (17), define as diretrizes, prazos e procedimentos do processo seletivo, que ofertará 80 vagas para ingresso no curso em 2026. As provas serão presenciais e aplicadas simultaneamente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O modelo de avaliação seguirá o formato do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com questões objetivas e redação, mas sem a aplicação da Teoria de Resposta ao Item.

VEJA MAIS: Cronograma, edital e locais! Saiba tudo sobre o novo vestibular de medicina da Ufac

O edital também mantém o bônus regional, destinado a estudantes que concluíram o ensino médio no Acre ou em municípios fronteiriços, como forma de valorizar quem conhece a realidade local e reforçar o compromisso da instituição com a formação de profissionais voltados ao desenvolvimento regional.

A prova de linguagens e ciências humanas, além da redação, será aplicada no dia 11 de janeiro de 2026. Já as provas de ciências da natureza e matemática estão marcadas para o dia 18 de janeiro de 2026. A escolha da cidade para a realização da prova deve ser feita no momento da inscrição.