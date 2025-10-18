18/10/2025
Universo POP
Cronograma, edital e locais! Saiba tudo sobre o novo vestibular de medicina da Ufac

Inscrições abertas de 22 de outubro a 10 de novembro e pedidos de isenção

A Universidade Federal do Acre (UFAC) divulgou o edital do vestibular para o curso de Medicina, que selecionará estudantes para o ano letivo de 2026. Com provas previstas para janeiro, o processo seletivo promete movimentar candidatos de todo o estado e será coordenado pela banca Cebraspe. Confira abaixo todas as informações sobre inscrições, locais, cronograma e detalhes do exame.

Inscrições abertas de 22 de outubro a 10 de novembro e pedidos de isenção/Foto: Ascom

Inscrições e pedidos de isenção

As inscrições serão abertas no dia 22 de outubro e seguem até 10 de novembro de 2025, com pagamento da taxa de inscrição até 27 de novembro. O mesmo período vale para solicitações de isenção, que estão disponíveis para candidatos inscritos no CadÚnico ou que comprovem renda familiar de até 1,5 salário mínimo, além de terem cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral.

Para se inscrever, os candidatos devem enviar certidão de nascimento e foto recente. Quem necessitar de atendimento especializado ou acessibilidade deve indicar no ato da inscrição e apresentar laudo médico emitido nos últimos 36 meses. O uso de computador é permitido apenas a pessoas com deficiência visual ou tetraplegia, e as solicitações serão analisadas pela banca Cebraspe.

Locais e vagas

O vestibular ocorrerá nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e os locais específicos serão divulgados em 24 de dezembro. Ao todo, serão oferecidas 80 vagas, divididas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD), egressos de escolas públicas e candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ). Estudantes que cursaram o ensino médio no Acre podem receber bônus regional.

Avaliação e provas

A seleção será composta por provas objetivas e redação, ambas eliminatórias e classificatórias. As etapas estão divididas da seguinte forma:

  • 11 de janeiro de 2026: Ciências Humanas, Linguagens e Redação

  • 18 de janeiro de 2026: Ciências da Natureza e Matemática

  • 13 a 15 de janeiro de 2026: Divulgação do gabarito da 1ª etapa

  • 20 a 22 de janeiro de 2026: Divulgação do gabarito da 2ª etapa

  • 9 de março de 2026: Resultado final

  • 24 de março de 2026: Divulgação do espelho de desempenho

Candidatos que optarem por cotas deverão enviar documentos comprobatórios dentro do prazo, como histórico escolar, comprovante de renda e, se aplicável, termo de autodeclaração étnico-racial. Para candidatos PPIQ, haverá procedimento de heteroidentificação presencial, gravado em áudio e vídeo.

Formandos de Medicina UFAC / Foto: Reprodução

Mudanças e histórico do bônus regional

Em dezembro de 2024, a UFAC decidiu manter o bônus regional de 15% na nota do Enem para estudantes que cursaram o ensino médio no Acre, mas retirou o curso de Medicina do Sisu, após questionamentos legais sobre a bonificação. Desde 2018, o bônus já beneficia alunos locais, mas foi alvo de liminares e ações judiciais em 2023, que tentaram suspender o acréscimo.

