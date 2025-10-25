25/10/2025
Instituições firmam parceria estratégica para fortalecer a proteção do patrimônio cultural acreano

O acordo visa consolidar uma atuação integrada entre as instituições, ampliando as ações de preservação, fiscalização e incentivo à educação patrimonial

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Acre (Iphan/AC) se reuniu nesta sexta-feira, 24 de outubro, com representantes do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) para alinhar os termos de uma nova cooperação técnica voltada à defesa e valorização do patrimônio cultural no estado.

O acordo visa consolidar uma atuação integrada entre as instituições, ampliando as ações de preservação, fiscalização e incentivo à educação patrimonial/Foto: Cedida

O acordo visa consolidar uma atuação integrada entre as instituições, ampliando as ações de preservação, fiscalização e incentivo à educação patrimonial. A proposta é criar mecanismos conjuntos de monitoramento e apoio técnico que garantam a proteção de bens materiais e imateriais que compõem a identidade cultural do Acre.

Durante o encontro, o procurador do MPF, Luidgi Merlo, ressaltou que a parceria simboliza o compromisso das instituições com a preservação da memória coletiva acreana. O promotor do MPAC, Luis Rolim, destacou o caráter pioneiro da iniciativa, que fortalece a atuação colaborativa entre os órgãos públicos.

Para a superintendente do Iphan no Acre, Antonia Barbosa, a cooperação reforça o papel do diálogo institucional na defesa do patrimônio cultural. “É um avanço significativo para assegurar que nossa história e nossas tradições continuem sendo respeitadas e preservadas para as próximas gerações”, afirmou.

