Irmãs dão à luz no mesmo dia sem saber uma da outra na maternidade de Rio Branco

Um dia que seria comum na maternidade se transformou em um momento inesquecível para duas irmãs de Rio Branco, no Acre. No dia 30 de setembro, Luana Yasmim, de 20 anos, e Joana Darc, de 21, deram à luz no mesmo hospital e no mesmo dia, sem saber que estavam internadas lado a lado, segundo informações do g1.

Luana Yasmim teve a primeira bebê, Ana Laura, às 2h35min, em um parto normal. O nascimento da filha estava previsto apenas para o final de outubro, mas a jovem precisou ser internada alguns dias antes devido à pressão alta. A mãe das meninas, Karen Cristine, acompanhou os dois partos e relatou que Luana já estava com dois centímetros de dilatação quando começou o trabalho de parto. Ela deu entrada na maternidade no dia 25 e precisou ter o parto induzido.

A família optou por não informar Joana que a irmã já estava internada. Mais tarde, por volta das 22h45min, Joana deu à luz Maria Liz, cujo parto estava inicialmente previsto para o dia 3 de outubro. Assim, as duas filhas nasceram no mesmo dia, mas sem que as mães ou as irmãs soubessem do paralelo entre os nascimentos.

O momento surpreendeu familiares e equipe do hospital, que se emocionaram com o acontecimento. As irmãs compartilham o mesmo sentimento de felicidade e já estão planejando comemorações conjuntas dos mesversários de Ana Laura e Maria Liz, aproveitando a coincidência que uniu ainda mais a família.