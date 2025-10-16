16/10/2025
Universo POP
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis

Joabe destaca boa relação com Bocalom e revela almoço do prefeito com a base: “Estamos aqui unidos”

De acordo com Joabe, a sintonia entre o Legislativo e o Executivo tem garantido avanços importantes para a cidade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (PP), reafirmou a boa relação entre a base aliada e o prefeito Tião Bocalom durante entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (16). A fala ocorreu durante a solenidade de sanção de um pacote de leis de autoria de vereadores da base, realizada no auditório da Prefeitura de Rio Branco.

O vereador também fez questão de esclarecer que o encontro teve caráter institucional e administrativo | Foto: ContilNet

De acordo com Joabe, a sintonia entre o Legislativo e o Executivo tem garantido avanços importantes para a cidade. Ele mencionou que, também nesta quinta, a base participou de um almoço com o prefeito, reforçando o compromisso conjunto de trabalho em prol da população.

“Com certeza, representa um bom alinhamento da base com a prefeitura. Hoje tivemos um almoço especial juntamente com o prefeito e a base. Então isso mostra que nós estamos aqui unidos em prol da população de Rio Branco, procurando trabalhar e levar ações, principalmente para as famílias mais humildes, que são as que mais precisam”, afirmou o presidente.

O vereador também fez questão de esclarecer que o encontro teve caráter institucional e administrativo, e não político.

“O almoço tratou de situações de trabalho, demandas e indicações. Todos nós, vereadores, juntamente com o prefeito, reforçamos o compromisso com a população de Rio Branco e em levar ações que possam melhorar a vida das pessoas”, completou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost