Joabe destaca boa relação com Bocalom e revela almoço do prefeito com a base: “Estamos aqui unidos”

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (PP), reafirmou a boa relação entre a base aliada e o prefeito Tião Bocalom durante entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (16). A fala ocorreu durante a solenidade de sanção de um pacote de leis de autoria de vereadores da base, realizada no auditório da Prefeitura de Rio Branco.

De acordo com Joabe, a sintonia entre o Legislativo e o Executivo tem garantido avanços importantes para a cidade. Ele mencionou que, também nesta quinta, a base participou de um almoço com o prefeito, reforçando o compromisso conjunto de trabalho em prol da população.

“Com certeza, representa um bom alinhamento da base com a prefeitura. Hoje tivemos um almoço especial juntamente com o prefeito e a base. Então isso mostra que nós estamos aqui unidos em prol da população de Rio Branco, procurando trabalhar e levar ações, principalmente para as famílias mais humildes, que são as que mais precisam”, afirmou o presidente.

O vereador também fez questão de esclarecer que o encontro teve caráter institucional e administrativo, e não político.

“O almoço tratou de situações de trabalho, demandas e indicações. Todos nós, vereadores, juntamente com o prefeito, reforçamos o compromisso com a população de Rio Branco e em levar ações que possam melhorar a vida das pessoas”, completou.