Jordão: o município isolado enfrenta desafios e preserva cultura indígena

O município de Jordão, localizado no interior do Acre, é uma das cidades mais isoladas do estado, com acesso restrito principalmente por vias fluviais e aéreas. O isolamento geográfico influencia diretamente indicadores sociais e econômicos, mas também fortalece a presença de comunidades tradicionais e indígenas, como a etnia Huni Kuin (Kaxinawá), que representa cerca de 44,6% da população local.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Jordão é estimada em aproximadamente 9.787 habitantes em 2025. A densidade demográfica é baixa, refletindo a dispersão populacional característica da região amazônica.

A educação no município enfrenta obstáculos devido ao isolamento. Dados apontam que em 2020 a educação infantil ofereceu cerca de 900 horas anuais de ensino, o ensino fundamental 840 horas e o médio 860 horas. O município registrou, em 2000, uma taxa de analfabetismo de aproximadamente 60,7%. Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para o estado indicam que o Acre ainda está abaixo da média nacional, refletindo diretamente nos indicadores de localidades remotas como Jordão.

No setor de saúde, o município registra taxa de mortalidade infantil de 19,51 óbitos por mil nascidos vivos em 2020. A vulnerabilidade social é considerada muito alta, segundo o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). A combinação de isolamento físico, baixa densidade populacional e vulnerabilidade exige que as políticas públicas sejam adaptadas à realidade ribeirinha e indígena.

A economia local se concentra em atividades extrativistas e agropecuárias, como borracha, castanha e mandioca, alinhadas às características do Vale do Juruá. O Acre, de modo geral, tem no setor de serviços a maior participação no PIB estadual, com 76,3%. Quanto à infraestrutura, apenas 67,6% da população tem acesso a água da rede geral, e 39,7% contam com coleta regular de lixo. O transporte de pessoas e mercadorias depende de rios e voos regionais, tornando o custo de vida e a logística de políticas públicas mais complexos.

Apesar das dificuldades, Jordão preserva uma rica cultura indígena e ribeirinha, com tradições que representam não apenas a identidade local, mas também um potencial para turismo de natureza e valorização cultural. As comunidades Huni Kuin mantêm práticas ancestrais e se destacam como protagonistas na vida social e cultural do município.

Jordão exemplifica os desafios enfrentados por municípios amazônicos isolados: acesso limitado a serviços essenciais, baixos indicadores de educação e saúde e grande dispersão populacional. Ao mesmo tempo, mantém características culturais únicas e potencial de desenvolvimento sustentável alinhado à preservação ambiental. Políticas públicas adaptadas à realidade local são essenciais para garantir melhoria na qualidade de vida e fortalecimento das comunidades tradicionais.