24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Jordão: o município isolado enfrenta desafios e preserva cultura indígena

egundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Jordão é estimada em aproximadamente 9.787 habitantes em 2025

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O município de Jordão, localizado no interior do Acre, é uma das cidades mais isoladas do estado, com acesso restrito principalmente por vias fluviais e aéreas. O isolamento geográfico influencia diretamente indicadores sociais e econômicos, mas também fortalece a presença de comunidades tradicionais e indígenas, como a etnia Huni Kuin (Kaxinawá), que representa cerca de 44,6% da população local.

Garoto andando de bicicleta em um bairro de Jordão (AC)/Foto: Luiz Henrique Almeida

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Jordão é estimada em aproximadamente 9.787 habitantes em 2025. A densidade demográfica é baixa, refletindo a dispersão populacional característica da região amazônica.

A educação no município enfrenta obstáculos devido ao isolamento. Dados apontam que em 2020 a educação infantil ofereceu cerca de 900 horas anuais de ensino, o ensino fundamental 840 horas e o médio 860 horas. O município registrou, em 2000, uma taxa de analfabetismo de aproximadamente 60,7%. Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para o estado indicam que o Acre ainda está abaixo da média nacional, refletindo diretamente nos indicadores de localidades remotas como Jordão.

Moradores utilizando barco como principal meio de transporte em Jordão (AC)/Foto: Luiz Henrique Almeida

No setor de saúde, o município registra taxa de mortalidade infantil de 19,51 óbitos por mil nascidos vivos em 2020. A vulnerabilidade social é considerada muito alta, segundo o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). A combinação de isolamento físico, baixa densidade populacional e vulnerabilidade exige que as políticas públicas sejam adaptadas à realidade ribeirinha e indígena.

A economia local se concentra em atividades extrativistas e agropecuárias, como borracha, castanha e mandioca, alinhadas às características do Vale do Juruá. O Acre, de modo geral, tem no setor de serviços a maior participação no PIB estadual, com 76,3%. Quanto à infraestrutura, apenas 67,6% da população tem acesso a água da rede geral, e 39,7% contam com coleta regular de lixo. O transporte de pessoas e mercadorias depende de rios e voos regionais, tornando o custo de vida e a logística de políticas públicas mais complexos.

Trecho do rio em Jordão (AC), próximo a comunidades ribeirinhas/Foto: Luiz Henrique Almeida

Apesar das dificuldades, Jordão preserva uma rica cultura indígena e ribeirinha, com tradições que representam não apenas a identidade local, mas também um potencial para turismo de natureza e valorização cultural. As comunidades Huni Kuin mantêm práticas ancestrais e se destacam como protagonistas na vida social e cultural do município.

Jordão exemplifica os desafios enfrentados por municípios amazônicos isolados: acesso limitado a serviços essenciais, baixos indicadores de educação e saúde e grande dispersão populacional. Ao mesmo tempo, mantém características culturais únicas e potencial de desenvolvimento sustentável alinhado à preservação ambiental. Políticas públicas adaptadas à realidade local são essenciais para garantir melhoria na qualidade de vida e fortalecimento das comunidades tradicionais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost