MPF abre licitação de R$ 41 mil no Acre; saiba quais alimentos

A Procuradoria da República no Acre abriu um processo de licitação para a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no funcionamento interno do órgão. O pregão eletrônico, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (23), prevê um investimento estimado de R$ 41.858,35 e tem como objetivo garantir o abastecimento de itens básicos para consumo nas dependências institucionais.

De acordo com o edital, a compra contempla produtos como café, diferentes tipos de chá, cappuccino e açúcar, itens que fazem parte da rotina administrativa da Procuradoria. Esses produtos são utilizados principalmente para atender servidores, colaboradores e atividades institucionais realizadas no órgão, incluindo reuniões e atendimentos internos.

A licitação será realizada na modalidade pregão eletrônico, conforme estabelece a Lei nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas no país. O processo ocorrerá no dia 6 de maio de 2026, às 10h30 (horário de Brasília), por meio da plataforma oficial de compras do governo federal.

O modelo de registro de preços adotado permite que a aquisição seja feita de forma parcelada, conforme a necessidade do órgão, evitando desperdícios e garantindo maior eficiência na gestão dos recursos públicos. Esse formato é comum em compras governamentais de itens de consumo contínuo.

Além de assegurar o abastecimento interno, a contratação também segue critérios de economicidade e transparência, permitindo que empresas interessadas participem do processo de forma competitiva. A disputa ocorre com base no menor preço, respeitando as especificações técnicas estabelecidas no edital.

A iniciativa faz parte da rotina administrativa dos órgãos públicos, que precisam manter contratos ativos para o fornecimento de materiais essenciais ao funcionamento diário. No caso dos gêneros alimentícios, a aquisição é considerada estratégica para garantir condições adequadas de trabalho e suporte às atividades institucionais.

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O edital completo, com detalhes sobre os itens, quantidades e exigências para participação, está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e também pode ser acessado por meio dos canais oficiais do Ministério Público Federal.

Empresas interessadas devem observar os prazos e requisitos estabelecidos, incluindo a apresentação de propostas dentro do período definido. A abertura das propostas será realizada de forma eletrônica, garantindo transparência e rastreabilidade ao processo.

A licitação reforça a importância do planejamento e da organização na administração pública, assegurando que recursos sejam utilizados de maneira eficiente e dentro das normas legais vigentes.

Esse tipo de contratação, apesar de rotineira, revela como funciona a estrutura interna dos órgãos públicos e como são realizadas as aquisições necessárias para manter o funcionamento das instituições.