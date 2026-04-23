Acordo renova uso de imóvel estratégico no Acre; saiba qual

A Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região (PRT-14) prorrogou por mais cinco anos o termo de cessão de uso de um imóvel público utilizado pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) no Acre. A medida foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União desta quinta-feira (23) e garante a continuidade da utilização da estrutura até abril de 2031.

O imóvel objeto do acordo é utilizado pela Superintendência Estadual da ABIN no Acre e está vinculado a um termo firmado originalmente em 2021. Com a prorrogação, o espaço seguirá sendo utilizado para atividades institucionais da agência, sem alterações nas demais cláusulas contratuais.

A cessão envolve um imóvel pertencente à Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região, que mantém parceria com a ABIN para uso da estrutura no estado. A prorrogação do prazo reforça a continuidade das atividades da agência de inteligência em território acreano, especialmente em ações estratégicas e de interesse público.

Segundo o documento oficial, o novo prazo de vigência passa a valer entre abril de 2026 e abril de 2031. A decisão mantém as condições já estabelecidas anteriormente, garantindo estabilidade operacional para os órgãos envolvidos.

O acordo foi assinado por representantes da Procuradoria Regional do Trabalho e da ABIN, incluindo dirigentes responsáveis pela administração e logística das instituições. A formalização da prorrogação ocorre dentro das normas legais que regem a cessão de bens públicos entre órgãos da administração.

A utilização do imóvel pela ABIN está relacionada a atividades institucionais ligadas à produção de inteligência e ao assessoramento estratégico do Estado brasileiro. A presença da estrutura no Acre permite a atuação da agência em temas de interesse nacional, incluindo monitoramento de riscos e apoio a políticas públicas.

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Além disso, a manutenção do espaço contribui para a integração entre órgãos federais que atuam na região Norte, facilitando o compartilhamento de informações e a articulação de ações conjuntas.

A prorrogação do termo de cessão demonstra a continuidade de uma cooperação institucional considerada estratégica para o funcionamento da máquina pública. A medida assegura que a ABIN siga operando no estado com base em estrutura já consolidada, evitando a necessidade de novas instalações ou mudanças operacionais no curto prazo.

O ato também reforça o papel das parcerias entre instituições públicas na otimização de recursos e na garantia de eficiência administrativa. Ao manter o uso do imóvel já existente, os órgãos envolvidos evitam custos adicionais e asseguram a continuidade dos serviços prestados.

A publicação completa do termo pode ser consultada na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira, na seção destinada a atos administrativos e contratos da administração pública federal.