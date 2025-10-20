Jorge Viana acompanhará Lula em fórum na Ásia para possível encontro com Trump

O presidente da ApexBrasil e ex-governador do Acre, Jorge Viana, estará ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana em uma série de eventos estratégicos no Sudeste Asiático. A agenda inclui a participação de Lula e de Viana em fóruns empresariais nos dias 23 e 24 de outubro em Jakarta, na Indonésia, e nos dias 25 e 26 em Kuala Lumpur, na Malásia.

A ApexBrasil, agência vinculada ao Ministério da Economia, tem como principal função promover as exportações brasileiras, incentivar a internacionalização de empresas nacionais e apoiar a inserção do Brasil em mercados estratégicos. Sob a liderança de Viana, a agência reforça seu papel de ponte entre empresários brasileiros e parceiros internacionais, fortalecendo relações comerciais e oportunidades de investimento.

Além da participação nos fóruns empresariais, há a possibilidade de um encontro entre o presidente Lula e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso as agendas dos dois líderes coincidam. A presença de Jorge Viana ao lado de Lula, junto a mais de 100 empresários brasileiros, evidencia a importância estratégica do Brasil na região e a atuação da ApexBrasil como articuladora de oportunidades de negócios internacionais.

O grupo que acompanhará Lula participará diretamente das reuniões e discussões nos fóruns. A expectativa é que os encontros promovam novas parcerias, investimentos e oportunidades para empresas brasileiras de diferentes setores.