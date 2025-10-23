Jornalista acreano representa Amazônia no maior congresso de oncologia da Europa

O jornalista acreano Victor Manoel marcou presença no ESMO 2025 (European Society for Medical Oncology), realizado em Berlim, Alemanha, entre os dias 17 e 21 de outubro. O evento é considerado o maior congresso de oncologia da Europa, reunindo oncologistas, pesquisadores, profissionais de saúde e representantes da indústria farmacêutica para discutir os avanços mais recentes em diagnóstico, tratamento e manejo do câncer.

Victor foi um dos três jornalistas selecionados no Lab de Conteúdo da Jornada de Jornalismo de Saúde da Galápagos, que aconteceu em maio, em São Paulo. O programa, realizado com apoio da Bayer, visa formar jovens comunicadores em pautas de saúde pública, ciência e inovação. Durante a jornada, ele produziu conteúdos sobre a relação entre desmatamento e novas pandemias, inspirado em palestra do Dr. Luiz Rizzo, diretor de pesquisa do Hospital Albert Einstein. “O exemplo do morcego de Wuhan, que não teria infectado a cidade com o coronavírus se seu nicho ecológico estivesse preservado, me levou a pensar na Amazônia e nas consequências da destruição ambiental para a saúde global”, explica Victor.

Em Berlim, o jornalista cobriu discussões sobre como as mudanças climáticas podem interferir no surgimento de novos cânceres. Seu foco incluiu o impacto ambiental no câncer de próstata, iniciativas da indústria farmacêutica em regiões periféricas e o aumento de casos de câncer de pulmão entre jovens no mundo.

Ao retornar ao Acre, Victor compartilhou sua experiência e destacou a relevância de sua participação: “Eu acho que toda vez que paro pra pensar nesses dias, penso como queria que mais jornalistas acreanos tivessem esse espaço. Lá se fala muito de jornalismo brasileiro e amazônico, mas o Acre historicamente está distanciado de tudo. Nosso estado é um polo de ciência e pesquisa, de discussões socioambientais. Estar nesse congresso, discutindo mudança climática e novas pesquisas em oncologia, e poder trazer essa perspectiva humana e social para o jornalismo, foi muito gratificante. Espero retornar com todo o conhecimento adquirido e mostrar que podemos nos enxergar nessas pautas globais e políticas”, declarou.

Victor também agradeceu o apoio da Bayer e das instituições que contribuíram para sua formação: “A Bayer bancou minha viagem e me apoiou em tudo. Estou muito grato e deslumbrado com tudo que vi por lá. Participar do congresso representando o Acre e o Brasil foi um passo fundamental para ter mais autonomia para construir nossas próprias narrativas e quebrar barreiras que muitas vezes nos impedem de falar sobre o que queremos”, completou.