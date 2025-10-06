Jovem é transferida para a Fundhacre com suspeita de intoxicação por metanol; veja detalhes

Uma jovem de 24 anos, moradora de Candeias do Jamari (RO), está internada em estado gravíssimo na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), em Rio Branco, após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. A paciente foi transferida do estado vizinho com indicação de transplante hepático de urgência, depois de desenvolver hepatite fulminante, rabdomiólise e insuficiência renal. Ela permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob monitoramento constante da equipe médica.

De acordo com informações repassadas pela direção da Fundhacre, a jovem procurou atendimento médico inicialmente em Rondônia, após sentir fortes dores abdominais, náuseas e vômitos. Os sintomas surgiram depois do consumo de bebidas alcoólicas, o que levantou a suspeita de contaminação por metanol — substância tóxica presente em produtos adulterados. O primeiro exame toxicológico, realizado em Porto Velho, não confirmou a presença da substância, mas novas análises serão feitas em Rio Branco nesta segunda-feira (6) para esclarecer a causa do quadro clínico.

O caso foi comunicado oficialmente ao Ministério da Saúde pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Acre (Cievs) e pela Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, com apoio do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Fundhacre. A gravidade da situação levou a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) a solicitar prioridade no envio de etanol farmacêutico — antídoto usado em casos de intoxicação por metanol.

A secretária de Saúde em exercício, Ana Cristina Moraes, destacou que, embora o Acre ainda não tenha casos confirmados da substância, a preparação é essencial. “Estamos em uma região de fronteira e recebemos pacientes de outros estados e até de países vizinhos. Mesmo sem confirmação laboratorial, solicitamos o envio do medicamento para garantir que o estado esteja pronto para atender qualquer emergência”, afirmou.

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, ressaltou o empenho das equipes médicas e farmacêuticas no atendimento. “Temos profissionais dedicados 24 horas por dia à paciente. Enquanto aguarda o transplante, ela recebe todos os cuidados necessários. Nosso foco é garantir que o Acre tenha estrutura e agilidade para lidar com situações desse tipo”, disse.

Como resposta ao caso e à preocupação com possíveis novos registros no país, o Ministério da Saúde anunciou o envio de 700 doses de etanol farmacêutico aos estados. Rio Branco deve receber 30 delas até o fim da próxima semana, reforçando o preparo da rede pública de saúde para casos de intoxicação por bebidas adulteradas.

