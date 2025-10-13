Jovem escritora acreana de 9 anos realiza manhã de autógrafos em Rio Branco

O Instituto Vida Plena promoveu, nesta segunda-feira (13), um momento cultural marcante em sua sede: uma manhã de autógrafos com a jovem escritora acreana Laura de Oliveira Mota, de apenas 9 anos de idade. A atividade contou com a presença de alunos da Escola Municipal Francisco Augusto Bacurau, convidados especialmente para conhecer a autora e participar dessa inspiradora celebração literária.

O Instituto Vida Plena, em seu compromisso de incentivar a leitura e valorizar talentos locais, não apenas promoveu o encontro, mas também adquiriu exemplares das obras da jovem escritora, distribuindo gratuitamente três exemplares da autora para cada participante: As Aventuras do Kiwi – A Fome; As Aventuras do Kiwi II – O Meteoro; e As Aventuras do Kiwi III – O Dólar. A iniciativa teve como propósito estimular o gosto pela leitura, o interesse pela escrita e o reconhecimento de talentos infantis que despontam na literatura acreana.

O talento de Laura de Oliveira tem chamado a atenção pela sua maturidade e criatividade incomuns para a idade. Desde muito cedo, a jovem escritora revelou um profundo interesse pela leitura e pela escrita.

O evento literário também marcou o encerramento das atividades da Semana da Criança, promovida pelo Instituto Vida Plena, que teve início no último sábado, 11 de outubro, com uma grande celebração na Escola Municipal Francisco Augusto Bacurau, no bairro Vila Betel. A programação reuniu centenas de crianças, professores e voluntários em uma manhã repleta de brincadeiras, contação de histórias, atividades esportivas, lanches e atrações diversas, como pula-pulas e piscina de sabão. E as ações se estenderam até o Cinema Kids na noite deste domingo, 12, uma noite especial dedicada às famílias do bairro Vila Betel, com exibição de filme ao ar livre, distribuição de lanches e momentos de convivência e alegria.

Com iniciativas como essa, o Instituto Vida Plena reafirma sua missão de “Despertar Esperança”, promovendo não apenas o lazer e a cultura, mas também a formação cidadã e o fortalecimento dos laços comunitários, especialmente entre as crianças e suas famílias.

