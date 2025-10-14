14/10/2025
Universo POP
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões

Jovem transforma tradição da família em renda com mel; cooperativa impulsiona vendas em RO

Lucas da Rocha Ribeiro, 30, mantém 27 colmeias de Apis mellifera e vende mel silvestre com apoio da Cooper Cacoal; “peguei o gosto aos 6 anos com meu pai”, diz o apicultor

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O som constante das abelhas faz parte da rotina de Lucas da Rocha Ribeiro, produtor rural de Cacoal (RO). Apaixonado pela atividade desde a infância — quando acompanhava o pai nas primeiras caixas do quintal —, ele hoje mantém 27 colmeias de Apis mellifera (as “abelhas europeias”) e transformou a tradição familiar em principal fonte de renda.

A virada veio ao se associar à Cooperativa dos Produtores e Agricultores Familiares de Cacoal (Cooper Cacoal). Com apoio técnico, rede de contatos e canais de venda, a safra “praticamente toda” foi escoada. “Chegou um momento em que eu nem podia anunciar mais que tinha mel, por não ter produto”, relata.

Apicultor Lucas Ribeiro realiza o manejo das colmeias em Cacoal (RO) — Foto: Reprodução/acervo pessoal

No sítio, o resultado é mel silvestre — fruto do néctar de diferentes flores nativas de Rondônia. Lucas e a esposa dividem o manejo, respeitando o ritmo das colmeias: pré-safra (preparo das caixas e alimentação), safra (coleta intensa) e entressafra (manutenção e sanidade). “O que eu mais gosto é a organização das colmeias — cada um tem seu trabalho, e nem a rainha foge das obrigações”, diz.

Para o manejo, o apicultor usa macacão, luvas e proteção facial. As molduras de cera são movimentadas com cuidado para evitar estresse nas abelhas. “É preciso respeitar o ritmo delas”, reforça. Depois da extração, as vendas acontecem pelos programas institucionais da cooperativa, porta a porta e mercados locais.

Equipado com macacão e proteção facial, o apicultor Lucas Ribeiro realiza o manejo das colmeias em Cacoal (RO) — Foto: Reprodução/acervo pessoal

Equipado com macacão e proteção facial, o apicultor Lucas Ribeiro realiza o manejo das colmeias em Cacoal (RO) — Foto: Reprodução/acervo pessoal

Rede que fortalece

Segundo Valdemir de Oliveira Bastos, presidente da Cooper Cacoal, a entidade reúne dez apicultores associados — com Lucas atualmente responsável pela comercialização direta do mel pela cooperativa. Além do mel, a organização atua com hortifruti e atende escolas municipais, estaduais e o IF por meio de programas de alimentação, garantindo movimento o ano todo e renda diversificada aos produtores.

Fonte: g1 RO (Amanda Oliveira)
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost