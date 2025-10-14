Jovem transforma tradição da família em renda com mel; cooperativa impulsiona vendas em RO

O som constante das abelhas faz parte da rotina de Lucas da Rocha Ribeiro, produtor rural de Cacoal (RO). Apaixonado pela atividade desde a infância — quando acompanhava o pai nas primeiras caixas do quintal —, ele hoje mantém 27 colmeias de Apis mellifera (as “abelhas europeias”) e transformou a tradição familiar em principal fonte de renda.

A virada veio ao se associar à Cooperativa dos Produtores e Agricultores Familiares de Cacoal (Cooper Cacoal). Com apoio técnico, rede de contatos e canais de venda, a safra “praticamente toda” foi escoada. “Chegou um momento em que eu nem podia anunciar mais que tinha mel, por não ter produto”, relata.

No sítio, o resultado é mel silvestre — fruto do néctar de diferentes flores nativas de Rondônia. Lucas e a esposa dividem o manejo, respeitando o ritmo das colmeias: pré-safra (preparo das caixas e alimentação), safra (coleta intensa) e entressafra (manutenção e sanidade). “O que eu mais gosto é a organização das colmeias — cada um tem seu trabalho, e nem a rainha foge das obrigações”, diz.

Para o manejo, o apicultor usa macacão, luvas e proteção facial. As molduras de cera são movimentadas com cuidado para evitar estresse nas abelhas. “É preciso respeitar o ritmo delas”, reforça. Depois da extração, as vendas acontecem pelos programas institucionais da cooperativa, porta a porta e mercados locais.

Rede que fortalece

Segundo Valdemir de Oliveira Bastos, presidente da Cooper Cacoal, a entidade reúne dez apicultores associados — com Lucas atualmente responsável pela comercialização direta do mel pela cooperativa. Além do mel, a organização atua com hortifruti e atende escolas municipais, estaduais e o IF por meio de programas de alimentação, garantindo movimento o ano todo e renda diversificada aos produtores.

Fonte: g1 RO (Amanda Oliveira)

