Juh Vellegas comemora 33 anos em festa glamourosa em Rio Branco; VEJA FOTOS

Neste final de semana, a influenciadora digital Juh Vellegas comemorou seus 33 anos em grande estilo. A celebração reuniu amigos, influenciadores e convidados em um buffet, proporcionando uma festa marcada por alegria e descontração.

Conhecida pelo seu alto astral, Juh aproveitou a ocasião para receber carinhos e mensagens de felicitações, celebrando com energia positiva ao lado de quem faz parte de sua trajetória pessoal e profissional. A festa contou com decoração elegante, boa música e um clima de muita descontração, refletindo a personalidade da influenciadora.

Entre os convidados, o clima de confraternização foi destaque, com muitos registros em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais, mostrando o carinho e a amizade que Juh cultivou ao longo dos anos. A comemoração se tornou, assim, um verdadeiro encontro de celebração e alegria, reforçando a imagem da influenciadora como uma presença sempre vibrante e carismática.

VEJA FOTOS