13/10/2025
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025

Juh Vellegas comemora 33 anos em festa glamourosa em Rio Branco; VEJA FOTOS

Juliana reuniu amigos, influenciadores e fãs em buffet da cidade para comemorar mais um ano de vida

Neste final de semana, a influenciadora digital Juh Vellegas comemorou seus 33 anos  em grande estilo. A celebração reuniu amigos, influenciadores e convidados em um buffet, proporcionando uma festa marcada por alegria e descontração.

Juliana reuniu amigos, influenciadores e fãs em buffet da cidade para comemorar mais um ano de vida/Foto: Redes Sociais

Conhecida pelo seu alto astral, Juh aproveitou a ocasião para receber carinhos e mensagens de felicitações, celebrando com energia positiva ao lado de quem faz parte de sua trajetória pessoal e profissional. A festa contou com decoração elegante, boa música e um clima de muita descontração, refletindo a personalidade da influenciadora.

Influenciadora conta com mais de 240 mil seguidores no Instagram/Foto: Redes Sociais

Entre os convidados, o clima de confraternização foi destaque, com muitos registros em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais, mostrando o carinho e a amizade que Juh cultivou ao longo dos anos. A comemoração se tornou, assim, um verdadeiro encontro de celebração e alegria, reforçando a imagem da influenciadora como uma presença sempre vibrante e carismática.

VEJA FOTOS

