Justiça absolve sete réus acusados por incêndio no CT do Flamengo

No dia 5 de fevereiro o juiz Tiago Fernandes de Barros acatou pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro e retirou o nome do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello da lista de réus. O MP considerou que o caso prescreveu em relação ao dirigente, que tem 71 anos, e não poderia mais ser punido. As penas máximas dos dois artigos do Código Penal usados no caso são de quatro (art. 250 — incêndio culposo) e três anos (art. 258 — lesão corporal) de reclusão. A prescrição é de oito anos, desde que o acusado em questão não seja menor de 21 anos na data do crime ou tenha mais do que 70 anos quando a sentença for proferida.