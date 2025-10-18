Kaylane Almeida é a grande campeã da categoria universitária do Festival Estadual da Canção 2025

A noite de sexta-feira (17) marcou a grande final da categoria Universitário do Festival Estadual da Canção 2025 (FEC – FEM), realizada no Teatro Universitário da UFAC. O destaque da noite foi Kaylane Almeida, que representou o Baixo Acre e o município de Rio Branco, e levou o título de campeã com sua interpretação da música “Açaí”, alcançando a pontuação final de 339,6.

A disputa reuniu 11 finalistas de diferentes regiões do estado, mostrando a diversidade e o talento da cena musical universitária acreana. O segundo lugar ficou com Ulisses Batista, do Juruá/Cruzeiro do Sul, com a canção “Sou de Deus” e 335,3 pontos, seguido por Elis Craveiro, também do Baixo Acre/Rio Branco, com “Travessia”, totalizando 331,3 pontos.

A lista completa dos cinco primeiros colocados da categoria Universitário ficou assim:

Kaylane Almeida – Baixo Acre/Rio Branco – Açaí – 339,6 Ulisses Batista – Juruá/Cruzeiro do Sul – Sou de Deus – 335,3 Elis Craveiro – Baixo Acre/Rio Branco – Travessia – 331,3 Marla Alves – Juruá/Cruzeiro do Sul – Você me Moldou (Autoral) – 328,7 Lilian Camille – Juruá/Cruzeiro do Sul – Ao Único – 325,23

Além dos vencedores, outros talentos se apresentaram com um repertório variado, incluindo composições autorais e releituras de sucessos: Cledir Mello (Alto Acre/Epitaciolândia) com “Raridade”, Brisa Brito (Baixo Acre/Rio Branco) com “Você é Linda”, Christopher Alecsander (Alto Acre/Brasiléia) com “Dois Enganados”, Luu Lewis Rocha (Alto Acre/Brasiléia) com “Bohemian Rhapsody”, Matheus Venicios (Baixo Acre/Rio Branco) com “Banho de Folhas”, e Jânica Santos (Juruá/Rodrigues Alves) com “Velha Infância”.

O Festival Estadual da Canção, promovido pelo Governo do Acre através da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), reafirma seu papel como vitrine para novos talentos, oferecendo espaço para que jovens músicos ganhem visibilidade e contribuam para a valorização da cultura musical acreana.