18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Kaylane Almeida é a grande campeã da categoria universitária do Festival Estadual da Canção 2025

Evento ocorreu no Teatro Universitário da UFAC e contou com público e jurados de várias regiões

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A noite de sexta-feira (17) marcou a grande final da categoria Universitário do Festival Estadual da Canção 2025 (FEC – FEM), realizada no Teatro Universitário da UFAC. O destaque da noite foi Kaylane Almeida, que representou o Baixo Acre e o município de Rio Branco, e levou o título de campeã com sua interpretação da música “Açaí”, alcançando a pontuação final de 339,6.

Kaylane Almeida conquista o 1º lugar/Foto: Cedida

A disputa reuniu 11 finalistas de diferentes regiões do estado, mostrando a diversidade e o talento da cena musical universitária acreana. O segundo lugar ficou com Ulisses Batista, do Juruá/Cruzeiro do Sul, com a canção “Sou de Deus” e 335,3 pontos, seguido por Elis Craveiro, também do Baixo Acre/Rio Branco, com “Travessia”, totalizando 331,3 pontos.

Ulisses Batista e Elis Craveiro completam o pódio com apresentações marcantes/Foto: Cedida

A lista completa dos cinco primeiros colocados da categoria Universitário ficou assim:

  1. Kaylane Almeida – Baixo Acre/Rio Branco – Açaí – 339,6

  2. Ulisses Batista – Juruá/Cruzeiro do Sul – Sou de Deus – 335,3

  3. Elis Craveiro – Baixo Acre/Rio Branco – Travessia – 331,3

  4. Marla Alves – Juruá/Cruzeiro do Sul – Você me Moldou (Autoral) – 328,7

  5. Lilian Camille – Juruá/Cruzeiro do Sul – Ao Único – 325,23

Além dos vencedores, outros talentos se apresentaram com um repertório variado, incluindo composições autorais e releituras de sucessos: Cledir Mello (Alto Acre/Epitaciolândia) com “Raridade”, Brisa Brito (Baixo Acre/Rio Branco) com “Você é Linda”, Christopher Alecsander (Alto Acre/Brasiléia) com “Dois Enganados”, Luu Lewis Rocha (Alto Acre/Brasiléia) com “Bohemian Rhapsody”, Matheus Venicios (Baixo Acre/Rio Branco) com “Banho de Folhas”, e Jânica Santos (Juruá/Rodrigues Alves) com “Velha Infância”.

Evento ocorreu no Teatro Universitário da UFAC e contou com público e jurados de várias regiões/Foto: Cedida

O Festival Estadual da Canção, promovido pelo Governo do Acre através da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), reafirma seu papel como vitrine para novos talentos, oferecendo espaço para que jovens músicos ganhem visibilidade e contribuam para a valorização da cultura musical acreana.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost