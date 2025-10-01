01/10/2025
Universo POP
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond

Longo agradece atendimento da Defensoria em Porto Walter e apoia criação de clínica de recuperação em Tarauacá

APADEC se dispõe a estruturar espaço para tratamento de dependentes químicos no município

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O deputado Pedro Longo usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (1) para tratar de duas demandas importantes envolvendo moradores de Porto Walter e Tarauacá.

Longo destacou a situação de famílias que ocupam terras há décadas em Porto Walter e que estão sendo ameaçadas por supostos proprietários. “Muitos posseiros e proprietários estão sendo ameaçados, chantageados naquele município por supostos proprietários de terra que tentam tirar essas pessoas que estão lá há muitos e muitos anos, que têm todos os direitos garantidos pela legislação, como, por exemplo, o direito de usucapião. São famílias que estão lá há 10, 15, 20 anos e que repentinamente passaram a ser ameaçadas”, explicou.

Longo pede apoio para posseiros e destaca importância da segurança alimentar no município/Foto: Reprodução

O parlamentar informou que, a partir de um apelo à Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE), foi designada uma equipe para atender in loco essas famílias entre os dias 13 e 17 de outubro, no Centro Cultural Maria Zenaír Gomes.

“Estendo meus agradecimentos à Defensoria Pública do Estado do Acre por ter atendido esse nosso apelo e deslocado uma equipe que vai dar atendimento ao município. Certamente isso vai trazer muito mais tranquilidade e segurança a essas famílias que há muitos anos estão dando uma contribuição muito importante para o desenvolvimento e também para a segurança alimentar de Porto Walter”, disse Longo.

VEJA TAMBÉM: Sessão solene de autoria do deputado Pedro Longo celebra 30 anos do Projeto Cidadão

O deputado orientou os moradores a levarem documentos pessoais e comprovantes de posse, incluindo testemunhas ou registros de compra e venda de antigos ocupantes, para facilitar o atendimento jurídico.

Clínica de recuperação em Tarauacá

Longo também trouxe à tona uma demanda da população de Tarauacá, relacionada ao combate à dependência química. Segundo ele, ele esteve reunido com a vereadora Camila, que propôs a criação de uma clínica de recuperação no município.

“Ela encontrou um edifício próprio do Estado, que está abandonado, e está pedindo a cessão desse terreno para que possa ser instalada a clínica de recuperação. A APADEC se dispôs a recuperar o espaço e dar toda a infraestrutura necessária. O que falta agora é apenas que o Governo do Estado faça a cessão do imóvel ao município de Tarauacá”, explicou o deputado.

Longo acrescentou que o prefeito Rodrigo Damasceno já concordou com a proposta e que, após a cessão, será firmado um termo de cooperação entre a APADEC e o município para iniciar os trabalhos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost