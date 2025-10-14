Ludmilla Cavalcante desabafa após ter sido furtada em ‘resenha’ dentro da própria casa

A influenciadora digital Ludmilla Cavalcante compartilhou um desabafo em seus stories no Instagram, relatando um episódio de furto dentro da própria casa. Segundo ela, o incidente aconteceu após uma pequena reunião que promoveu recentemente para amigos e conhecidos.

Durante o relato, Ludmilla contou que organizou uma “resenha” em casa, mas, no dia seguinte, percebeu que um dos perfumes havia desaparecido. “Eu fiz um negocinho aqui em casa. E aí sumiu um perfume meu. Um perfume do Stefano”, contou, mencionando que o item estava entre os novos frascos que o casal havia adquirido recentemente.

A influenciadora disse que o companheiro tentou acalmá-la, sugerindo que o objeto poderia ser reposto, mas ela afirmou que o sentimento de invasão foi o que mais a abalou. “Eu me senti tão invadida. Juro pra vocês, isso nunca tinha acontecido comigo, não dentro da minha casa, sabe? Me senti tão invadida, tô tão triste com isso”, desabafou.

Ludmilla também destacou que sempre confiou nas pessoas próximas e que nunca imaginou passar por uma situação como essa. “Eu confio muito em todo mundo, pra pessoa perder minha confiança, ela deve ter feito um negócio muito sério. […] Desde que isso aconteceu, eu tô numa tristeza, menina”, disse.

Em tom de frustração, ela revelou que o perfume levado era justamente o seu favorito e o do marido, o que a deixou ainda mais desapontada. “A pessoa acertou o perfume que eu mais tinha gostado do Stefano. […] Foi justamente o que o enviado do inimigo levou”, brincou, tentando lidar com o ocorrido com leveza, apesar da decepção.

Ao final, Ludmilla deixou um recado enigmático ao responsável pelo furto. “Não aparece mais na minha frente, não, que eu nem sei quem foi. Mas não chega perto de mim, não. Porque, cara, que tristeza que eu fiquei”, finalizou.

Nos stories, a influenciadora enfatizou que não foi o valor do item que a abalou, mas o incômodo de ter a privacidade violada dentro do próprio lar.

