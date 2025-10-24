24/10/2025
Ludmilla Cavalcante precisa ser internada às pressas após ter cisto rompido: ‘Urrando de dor’

Ludmilla contou que confundiu o problema com uma cólica e disse que poderia ter morrido se não buscasse ajuda médica

A influenciadora Ludmilla Cavalcante relatou nas redes sociais, nesta quinta-feira (23), ter passado por um grave episódio de saúde após dar entrada na urgência e emergência de um hospital em Porto Velho (RO). Segundo ela, o motivo foi um cisto roto (rompido), condição que pode causar dores intensas e representar risco à vida se não for tratada rapidamente.

Em um desabafo publicado nos stories, Ludmilla contou que sentiu dores insuportáveis antes de procurar atendimento médico.

“Ontem eu dei entrada na urgência e emergência aqui de Porto Velho. Urrando de dor, assim. Urrando. E eu sou uma pessoa bem forte pra dor. Então, pra eu dizer que tá doendo é porque tava assim, descomunal. Eu tava sem força. Eu tava sentindo tanta dor e com tanta fraqueza que eu não tava conseguindo nem gritar, assim, nem chorar. De tão fraca que eu tava me sentindo”, relatou.

A influenciadora explicou que, inicialmente, acreditava se tratar de uma cólica intensa e cogitou apenas tomar remédios para aliviar a dor, mas decidiu buscar ajuda médica — decisão que, segundo ela, foi crucial.

“Eu ia só tomar um remédio pra dor, um paco, um tramadol, alguma coisa e ficar em casa porque parecia-se uma cólica muito forte também. E se eu tivesse feito isso, eu tinha morrido porque é muito sério o que rolou, sabe?”, alertou Ludmilla.

De acordo com o relato, Ludmilla recebeu atendimento imediato e teve o quadro estabilizado. Ela afirmou que resolveu compartilhar sua experiência como forma de alertar outras mulheres sobre os sintomas e a importância de procurar atendimento médico diante de dores abdominais fortes.

O cisto roto, também conhecido como cisto ovariano rompido, ocorre quando uma bolsa cheia de líquido no ovário se rompe, o que pode causar sangramento interno e dor intensa. Em alguns casos, a condição requer intervenção médica urgente.

Ludmilla finalizou o depoimento dizendo que pretende falar mais sobre o assunto quando estiver recuperada, reforçando o alerta às seguidoras sobre não ignorarem sinais do corpo.

