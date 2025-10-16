Lula escolhe Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu indicar o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi confirmada à imprensa por cinco auxiliares e aliados próximos ao presidente.

Messias ocupará a vaga deixada por Luís Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente aos 67 anos — oito anos antes da idade limite de 75 anos prevista pela Constituição.

A expectativa é que o anúncio oficial da indicação seja feito nas próximas horas. Após a formalização, Messias precisará passar por sabatina no Senado Federal, responsável por aprovar ou rejeitar o nome indicado ao STF.

Escolha e bastidores

A escolha de Jorge Messias recebeu forte apoio de lideranças do PT e representa a preferência pessoal de Lula entre os cotados para a vaga.

O presidente optou por ignorar pressões de alas do STF e do Senado, que defendiam o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) — apoiado pelos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

Com a escolha, Messias passa a ser o segundo ministro do STF indicado por Lula em seu terceiro mandato, reforçando a influência do Planalto na composição atual da Corte.

Quem é Jorge Messias

Natural de Pernambuco, Jorge Messias tem 45 anos e é procurador da Fazenda Nacional desde 2007.

Com a nomeação, ele poderá permanecer no STF por até 30 anos, conforme o limite constitucional de idade.

Messias é conhecido por sua trajetória técnica e por sua ligação histórica com o Partido dos Trabalhadores.

Ele atuou como subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República durante o governo Dilma Rousseff, e assumiu a Advocacia-Geral da União (AGU) em janeiro de 2023, no início do terceiro mandato de Lula.

Reação de Messias

Após a notícia da escolha, Jorge Messias afirmou não ter sido oficialmente comunicado:

“Não fui convidado para nada. Isso não passa de especulação”, disse à imprensa.

Mesmo assim, fontes ligadas ao Palácio do Planalto confirmam a decisão de Lula e garantem que o anúncio será feito ainda nesta semana.

Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet