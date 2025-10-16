16/10/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes

Lula escolhe Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal

Advogado-geral da União será indicado para vaga deixada por Luís Roberto Barroso; nome ainda passará por sabatina no Senado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu indicar o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi confirmada à imprensa por cinco auxiliares e aliados próximos ao presidente.

Reprodução / Redes sociais

Messias ocupará a vaga deixada por Luís Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente aos 67 anos — oito anos antes da idade limite de 75 anos prevista pela Constituição.

A expectativa é que o anúncio oficial da indicação seja feito nas próximas horas. Após a formalização, Messias precisará passar por sabatina no Senado Federal, responsável por aprovar ou rejeitar o nome indicado ao STF.

Escolha e bastidores

A escolha de Jorge Messias recebeu forte apoio de lideranças do PT e representa a preferência pessoal de Lula entre os cotados para a vaga.
O presidente optou por ignorar pressões de alas do STF e do Senado, que defendiam o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) — apoiado pelos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

Com a escolha, Messias passa a ser o segundo ministro do STF indicado por Lula em seu terceiro mandato, reforçando a influência do Planalto na composição atual da Corte.

Quem é Jorge Messias

Natural de Pernambuco, Jorge Messias tem 45 anos e é procurador da Fazenda Nacional desde 2007.
Com a nomeação, ele poderá permanecer no STF por até 30 anos, conforme o limite constitucional de idade.

Messias é conhecido por sua trajetória técnica e por sua ligação histórica com o Partido dos Trabalhadores.
Ele atuou como subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República durante o governo Dilma Rousseff, e assumiu a Advocacia-Geral da União (AGU) em janeiro de 2023, no início do terceiro mandato de Lula.

Reação de Messias

Após a notícia da escolha, Jorge Messias afirmou não ter sido oficialmente comunicado:

“Não fui convidado para nada. Isso não passa de especulação”, disse à imprensa.

Mesmo assim, fontes ligadas ao Palácio do Planalto confirmam a decisão de Lula e garantem que o anúncio será feito ainda nesta semana.

Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost