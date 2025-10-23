23/10/2025
Madeireira faz demolição de barragem no Rio Iaco e pode ser penalizada por órgãos de controle

O Imac informou que a equipe enviada ao local atua em conjunto com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA). “Eles devem avaliar os possíveis danos ambientais no Rio Iaco”, destacou o órgão

A madeireira responsável pela construção irregular de uma barragem no Rio Iaco iniciou a destruição da estrutura após ações do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), do Ministério Público Federal (MPF) e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). A informação foi confirmada pelo MPAC nesta quinta-feira (23).

O caso, revelado em primeira mão pelo ContilNet, gerou grande repercussão em Sena Madureira, onde a barragem impedia a passagem de embarcações e causava prejuízos à rotina de ribeirinhos que dependem do rio para transporte e subsistência.

Madeireira faz demolição de barragem no Rio Acre e pode ser penalizada por órgãos de controle/Foto: Reprodução

Segundo o MPAC, a empresa foi notificada e já iniciou a retirada da estrutura que bloqueava o curso do rio. O processo é acompanhado por equipes de fiscalização ambiental e deverá ser concluído nos próximos dias.

O Imac, por sua vez, informou que enviou uma equipe técnica ao local, em conjunto com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), para avaliar os possíveis danos ambientais provocados pela obstrução.

“Os técnicos do Imac e do BPA estão no local avaliando os impactos no Rio Iaco. Somente após a conclusão dessa análise será possível definir se haverá aplicação de penalidades à empresa”, informou a assessoria do Imac.

Ainda conforme o instituto, a madeireira possui licença ambiental válida, mas o local onde a barragem foi construída não está incluído na área autorizada para funcionamento.

“A licença não tem relação com o ponto onde a barragem foi erguida. O espaço onde a empresa atua é distante dali. Portanto, a licença não tem nada a ver com a construção dessa estrutura”, esclareceu o órgão.

O trecho afetado fica em uma área de difícil acesso, distante do centro de Sena Madureira. O relatório técnico sobre o caso deve ser divulgado nos próximos dias.

