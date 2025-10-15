Mãe denuncia maus-tratos em escola no Acre: filho de 4 anos teria sido despido e banhado à força

A Polícia Civil investiga uma denúncia de maus-tratos envolvendo um aluno de quatro anos da escola infantil Menino Jesus, em Brasileia, interior do Acre. A mãe da criança, Mayra, registrou boletim de ocorrência e acionou o Ministério Público após relatar que o filho, Luiz Gabriel, foi despido e submetido a um banho forçado por funcionários da instituição durante uma crise emocional.

De acordo com Mayra, o caso ocorreu no último dia 6, quando o menino participava de uma atividade do Dia das Crianças.

“Por volta das 15h20, a diretora me ligou dizendo que ele estava em crise e que haviam dado um banho nele para acalmar. Quando cheguei à escola, encontrei meu filho molhado, de cueca, descalço, chorando e em prantos dentro da sala”, contou.

A mãe afirmou que quatro adultos, sendo a diretora, a coordenadora, uma professora de educação especial e o porteiro seguraram a criança para contê-la. “Tiraram a roupa dele e deram banho à força. Ele me disse que não queria mais ir à escola e que odiava o homem que tirou sua roupa”, relatou.

Mayra informou que o filho está sendo avaliado por profissionais de saúde para investigar um possível grau de autismo.

“Independentemente disso, o que fizeram foi abusivo e violento. Ele ficou com marcas físicas e psicológicas. Hoje, ele não quer mais frequentar a escola”, afirmou.

Segundo a mãe, após o ocorrido, a família tentou diálogo com a direção e procurou apoio da Secretaria Municipal de Educação, mas não recebeu retorno. “Ninguém me procurou para saber como ele está. Resolvi acionar o Ministério Público e a polícia para garantir os direitos dele”, disse.

A reportagem aguarda posicionamento da Secretaria Municipal de Educação e da direção da escola Menino Jesus sobre o caso.