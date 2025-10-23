Magno Malta grava vídeo do hospital e pede orações após cirurgia

23/10/2025
Histórico do tumor explica dores crônicas e intervenções médicas ao longo dos anos

O senador Magno Malta (PL-ES) compartilhou um vídeo do leito do hospital nesta quarta-feira (22/10), após ser submetido a uma cirurgia no joelho. O procedimento foi necessário devido a sequelas de um tumor que lesionou sua medula na década de 2000.

“Não sei se é boa tarde ou boa noite. Acabei de sair do centro cirúrgico. Deus no controle o tempo todo e só peço que vocês continuem orando por mim. Daqui a pouco eu estou de volta pra gente guerrear juntos”, disse Malta no registro em vídeo.

Histórico do tumor explica dores crônicas e intervenções médicas ao longo dos anos/Foto: Reprodução

Em nota, a família do senador informou que a intervenção foi bem-sucedida e que ele apresenta boa evolução clínica. O comunicado ainda destacou que Malta convive há mais de 20 anos com sequelas do tumor, o que impacta sua locomoção e motivou cirurgias recentes devido às dores crônicas nos joelhos.

A família agradeceu o carinho, as orações e o respeito recebidos e pediu que continuem em intercessão para uma recuperação plena e tranquila.

