Mailza assina uma série de nomeações, exonerações e mudanças no Diário Oficial; veja lista

As mudanças entram em vigor a partir da publicação no Diário Oficial

O Governo do Acre publicou, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (1), uma série de nomeações, exonerações e designações que envolvem diferentes secretarias e órgãos da administração estadual. As alterações atingem tanto cargos efetivos quanto cargos em comissão de chefia e assessoramento.

Entre os destaques, estão exonerações a pedido de servidores do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), como Erikson dos Santos Ferreira, Gabriela Araújo de Oliveira, Antonia Fabiana Barbosa de Oliveira, Elielton Barbosa de Mello, Matheus Maia de Queiroz e Raiane Noronha de Carvalho, todos ocupantes do cargo de agente socioeducativo. Também foi exonerada Talita Vitória Giron, perita criminal da Polícia Civil, por posse em outro cargo inacumulável.

Na área da Saúde, Deivid Bezerra Ferreira pediu exoneração do cargo de agente administrativo da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), também por posse em outro cargo incompatível. Além disso, houve alteração de lotação da servidora Ravenna Bregense Oliveira, que passou da Sesacre para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Ainda na Sesacre, a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Ana Cristina Moraes da Silva, foi designada para responder interinamente pela pasta entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, durante a ausência do titular.

No setor de Turismo, a diretora administrativa e financeira Sâmara Thalita Ferreira foi designada para assumir temporariamente a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) entre 8 e 10 de outubro.

Já na área da Comunicação, a servidora Verônica Janaína Pimentel foi designada para responder pela Secretaria de Comunicação (Secom) e pela Fundação Aldeia de Comunicação (Fundac) entre os dias 29 e 30 de setembro.

O Diário Oficial também trouxe alterações na Casa Civil, com a nomeação de Gilberto Carlos Braga de Lima para o cargo de referência CAS-7, após exoneração de sua função anterior (CAS-5). Também foram nomeados Mário Mororó de Oliveira, para cargo CAS-7, e Shirlei da Silva Gusmão, para função CAS-1.

Na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram nomeados Rackelly Andressa Marinho da Mota (CAS-2) e Edilene Souza Oliveira Maciel (CAS-1), além da agregação de dois militares do Corpo de Bombeiros, o tenente Fabrício Machado Maciel e o sargento Geovane da Conceição Gomes, que ficarão à disposição da pasta.

A edição ainda registrou a exoneração de diversos ocupantes de cargos em comissão, entre eles Jaures do Nascimento Souza, Gilberto Carlos Braga de Lima (antes de ser renomeado em nova função), Padulo Vieira Viana, Edilene Souza Oliveira Maciel (que logo em seguida foi nomeada para outro cargo) e André Luiz Fernandes de Brito.

No Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Maiara Raiane de Barros Sousa Carvalho foi nomeada para cargo de chefia referência CAS-1. Já na Secretaria de Educação e Cultura (SEE), Rocilda Nascimento de Souza assumirá cargo CAS-8.

As mudanças entram em vigor a partir da publicação no Diário Oficial.

