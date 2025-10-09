09/10/2025
Mailza sinaliza que MDB pode indicar vice em 2026 e fala sobre relação com Bittar e Bocalom

Ao ser questionada sobre sua relação com o senador Márcio Bittar (PL), Mailza fez questão de enfatizar que ambos continuam no mesmo campo político e mantêm boa convivência

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, comentou nesta quinta-feira (9) sobre a escolha de seu possível candidato ou candidata a vice na chapa ao governo nas eleições de 2026.

Mailza afirmou que a definição será tomada de forma conjunta, envolvendo partidos aliados e lideranças regionais/Foto: ContilNet

Em entrevista, Mailza afirmou que a definição será tomada de forma conjunta, envolvendo partidos aliados e lideranças regionais. “É uma vaga que a gente precisa discutir com a compreensão de todo o grupo, de todos os partidos, das regionais. Claro que sim, a vice precisa vir com cor e com expressão, e o MDB é um partido que pode fazer isso”, declarou.

Ao ser questionada sobre sua relação com o senador Márcio Bittar (PL), Mailza fez questão de enfatizar que ambos continuam no mesmo campo político e mantêm boa convivência.

“A minha relação com o Márcio é muito boa. Sempre fomos do mesmo grupo e lutamos juntos em várias campanhas”, disse.

No entanto, a vice-governadora reconheceu que o momento político exige posicionamentos e decisões individuais, e comentou sobre a possibilidade de Bittar apoiar outras candidaturas.

“Eu esperava muito que ele apoiasse a minha candidatura, mas ele ainda não tomou essa decisão. Ele e o prefeito têm essa liberdade. Da minha parte, já conversei, já pedi apoio, e fiz o que cabia a mim. Agora, a vida continua e as coisas acontecem”, completou.

A fala de Mailza ocorre em meio às articulações iniciais para a disputa de 2026, quando ela deve confirmar oficialmente sua pré-candidatura ao governo do Acre. O nome que ocupará a vaga de vice, segundo ela, será resultado de consenso entre os aliados.

