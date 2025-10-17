Mais de 46% dos acreanos adultos estão inadimplentes, diz pesquisa nacional

O Acre ocupa a 15ª colocação entre os estados brasileiros com a menor proporção de pessoas inadimplentes, conforme dados do Ranking de Competitividade dos Estados.



O levantamento leva em conta a parcela de consumidores com dívidas em atraso em relação à população com mais de 18 anos, utilizando informações do Serasa e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o estudo, 46,4% dos acreanos adultos estão inadimplentes — índice que coloca o estado à frente de unidades federativas como Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Ceará e São Paulo.

No extremo oposto, Santa Catarina lidera o ranking como o estado com o menor percentual de inadimplentes do país, com 32,9% da população adulta nessa condição.

O indicador integra o eixo “Sustentabilidade Social” do levantamento e tem como objetivo avaliar o nível de endividamento e a capacidade de pagamento dos consumidores. Os dados ajudam a medir a saúde financeira das famílias brasileiras e a apontar como a estabilidade econômica influencia a competitividade dos estados.